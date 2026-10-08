El frizz puede aparecer incluso después de dedicar tiempo a secar, peinar y alisar el cabello. La humedad ambiental, el calor y el daño de la fibra capilar pueden hacer que el resultado dure menos de lo esperado.

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Para quienes buscan mantener el cabello más controlado, comparamos dos productos que utilizan estrategias diferentes: OUAI Anti-Frizz Hair Spray y Color Wow Dream Coat Supernatural Spray.

Productos de los que hablaremos en esta nota

1. OUAI Anti-Frizz Hair Spray: control y protección térmica

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El OUAI Anti-Frizz Hair Spray está pensado para quienes quieren controlar el encrespamiento mientras protegen el cabello durante el peinado con herramientas de calor.

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Su fórmula funciona como un producto de acabado y protección, ayudando a mantener el cabello más manejable y reducir la apariencia del frizz.

Una de sus ventajas es precisamente su versatilidad: puede incorporarse a una rutina en la que se utiliza secador, plancha o rizador, especialmente cuando el calor forma parte habitual del peinado.

Esto lo convierte en una alternativa interesante para quienes no solo quieren combatir el frizz, sino también incorporar protección térmica a la rutina.

Ideal para: quienes utilizan herramientas de calor con frecuencia y buscan controlar el frizz y proteger el cabello durante el peinado.

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2. Color Wow Dream Coat: una barrera contra la humedad

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El Color Wow Dream Coat Supernatural Spray tiene un objetivo más específico: conseguir un cabello de apariencia más lisa y brillante y protegerlo de la humedad, uno de los principales enemigos de un peinado libre de frizz.

El producto utiliza una tecnología termoactivada, por lo que debe aplicarse sobre el cabello húmedo y después secarse con secador para activar su efecto.

Una de sus características más llamativas es que Color Wow lo presenta como un tratamiento que crea una especie de barrera invisible frente a la humedad, ayudando a mantener el cabello liso y sin encrespamiento.

A diferencia de un aceite o sérum tradicional, no busca simplemente cubrir la fibra para que se vea más brillante: su propuesta está centrada específicamente en mantener el resultado del peinado frente a la humedad ambiental.

Ideal para: quienes tienen problemas de frizz relacionados con la humedad y quieren mantener durante más tiempo un acabado liso.

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¿Cuál elegir?

Aunque ambos productos buscan ayudar a controlar el frizz, no necesariamente cumplen exactamente la misma función.

OUAI puede ser una opción más versátil para quienes incorporan calor a su rutina y quieren combinar control del frizz y protección térmica.

Color Wow, en cambio, resulta especialmente interesante si el principal problema es que la humedad hace que el cabello vuelva a encresparse después del peinado.

Por eso, más que elegir un ganador absoluto, la decisión depende del problema que se quiera solucionar.

Veredicto: para una rutina habitual con herramientas de calor, OUAI puede ser la alternativa más práctica; si el objetivo principal es mantener un peinado liso en ambientes húmedos, Color Wow Dream Coat tiene una propuesta más específica.

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