Este año me dio por hacer algo diferente: una fiesta de Halloween en casa.

Sigue a PULZO en Discover

La idea sonaba sencilla hasta que empecé a pensar en la decoración. Porque una cosa es poner una calabaza sobre la mesa y otra muy distinta conseguir que, cuando los invitados entren, sientan que realmente llegaron a una fiesta de Halloween.

Así que empecé por lo que me parecía más importante: crear la atmósfera.

Y terminé encontrando tres productos en Amazon que podrían convertir una casa normal en el escenario perfecto para una noche de terror.

Lee También

Productos de los que hablaremos en esta nota

Primero: hacer que las ventanas parezcan una escena del crimen

Lo primero que encontré fueron unas pegatinas para ventanas con huellas de manos y manchas de sangre.

Y pensé que esta era una de esas decoraciones sencillas que pueden cambiar muchísimo un espacio sin tener que llenarlo de objetos.

Las pegatinas están pensadas para colocar sobre ventanas y superficies lisas, creando la sensación de que alguien, o algo, pasó por ahí antes de que comenzara la fiesta.

Me gusta especialmente para una fiesta en casa porque la decoración empieza desde antes de que los invitados entren. Una ventana con estas marcas ya puede generar preguntas desde la puerta.

Ver las pegatinas de Halloween

Después pensé: si voy a hacer una fiesta de terror, necesito una advertencia

El segundo producto me pareció perfecto para continuar con la idea.

Se trata de carteles de advertencia para Halloween, diseñados para decorar espacios interiores y exteriores y dar la impresión de que hay algo que definitivamente no debería cruzarse.

Es el tipo de detalle que puede funcionar muy bien en la entrada, un pasillo o cerca de una puerta.

Porque si ya tienes las ventanas con huellas y manchas de sangre, poner una señal de advertencia antes de llegar a la fiesta hace que todo parezca parte de una misma historia.

Ver los carteles de advertencia de Halloween

Y entonces encontré la decoración que probablemente haría gritar a más de uno

Pero si hay un producto que llevaría la fiesta al siguiente nivel, es el tercero.

Es una muñeca animatrónica de Halloween pensada como decoración aterradora. A diferencia de las pegatinas o los carteles, aquí ya hay un elemento tridimensional que puede convertirse en uno de los puntos centrales de la decoración.

Yo la pondría cerca de la entrada, en un rincón oscuro o en un lugar donde los invitados no la esperen.

Porque hay una diferencia importante entre ver una decoración de Halloween y no saber si esa decoración se va a mover.

Y precisamente ahí está buena parte de la gracia de un animatrónico.

Ver la muñeca animatrónica de Halloween

La idea no era decorar más, sino contar una historia

Después de encontrar estas tres cosas, creo que entendí cómo quería decorar la casa.

No se trata de poner todo lo relacionado con Halloween en una habitación. Se trata de crear pequeños momentos que hagan que los invitados sientan que algo extraño está pasando.

Una ventana con huellas, una señal de advertencia en el camino y una muñeca aterradora esperando en algún rincón.

Y, de repente, una casa normal puede convertirse en el escenario de una fiesta de Halloween que nadie va a olvidar tan fácilmente.

* Pulzo.com se escribe con Z