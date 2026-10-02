Halloween tiene algo que me encanta: durante unas semanas uno puede convertir la casa en un lugar completamente diferente.

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El problema es que cuando empecé a buscar decoración de Halloween, me di cuenta de que muchas opciones terminan siendo las mismas calabazas, esqueletos y telarañas de siempre. Yo quería algo que cambiara realmente el ambiente, especialmente dentro de la casa.

Y en esa búsqueda encontré tres cosas que sí me dieron ganas de decorar.

Productos de los que hablaremos en esta nota

Lo primero que vi fueron unas velas que parecen sacadas de Hogwarts

Tengo que admitir que estas fueron las que más me hicieron detenerme.

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Son 20 velas LED flotantes que se pueden colgar para crear la ilusión de que están suspendidas en el aire. Además, tienen efecto de llama parpadeante y vienen con una varita de control remoto, junto con los elementos necesarios para instalarlas.

Y aunque no son literalmente las velas de Harry Potter, la estética recuerda inmediatamente a las velas flotantes del Gran Comedor de Hogwarts.

Me imaginé una mesa de Halloween con estas luces encima, todo oscuro y las velas encendidas. Es de esas decoraciones que no necesitan llenar toda la casa de objetos para conseguir un efecto llamativo.

Ver las velas flotantes de Halloween

Después encontré una opción para darle luz a una mesa o rincón de la casa

La segunda opción es un árbol decorativo de Halloween de 24 pulgadas, con 24 luces LED en tonos naranja y morado. También cuenta con función de temporizador y puede funcionar conectado por USB o con baterías.

Me parece de esas decoraciones que pueden resolver un rincón de la casa sin tener que hacer una producción completa de Halloween.

Lo pondría sobre una mesa auxiliar, una repisa o incluso como parte de la decoración de una fiesta. Las luces hacen que funcione tanto de día como cuando empieza a oscurecer.

Ver el árbol iluminado de Halloween

Y para completar el ambiente: fantasmas iluminados

La tercera opción es un poco más tierna que terrorífica: un set de dos fantasmas iluminados de HIRISO, uno alto con sombrero de bruja y otro más pequeño con un lazo negro. Tiene ocho modos de iluminación y funciona con baterías.

Me gusta porque puede funcionar como ese pequeño detalle que hace que una decoración que ya tienes se sienta mucho más de Halloween. No necesitas convertir cada habitación en una casa embrujada: un par de fantasmas sobre una repisa, una mesa o cerca de la entrada pueden ser suficientes.

Ver los fantasmas iluminados

Ahora sí quiero que llegue Halloween

Después de ver estas opciones, entendí que para decorar la casa en Halloween no necesariamente hay que llenarla de cosas.

Unas velas flotando sobre la mesa, un pequeño árbol iluminado y un par de fantasmas pueden cambiar por completo el ambiente.

Pero si tuviera que elegir solo una cosa para empezar, probablemente serían las velas. Si alguna vez quisiste tener tu propio momento de Hogwarts en casa, estas son lo más parecido que encontré para conseguirlo sin esperar una carta de admisión.

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