Durante un tiempo sentí que cuidar el cabello implicaba hacer demasiadas cosas. Un producto para hidratar, otro para controlar el frizz, algo para protegerlo del calor y, si quería que se viera bien, bastante tiempo frente al espejo.

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El problema es que, aunque tenía claro que quería cuidar más mi cabello, tampoco quería convertir la rutina diaria en una producción de una hora.

Así que empecé a buscar productos que realmente tuvieran una función concreta: facilitar el peinado, reducir la fricción, aportar nutrición o ayudar a cuidar el cuero cabelludo. Y en esa búsqueda encontré cuatro opciones que me llamaron la atención en Amazon.

No se trata de utilizarlas todas al mismo tiempo. De hecho, parte de la gracia está en identificar qué problema tiene cada persona y elegir lo que realmente necesita.

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Productos de los que hablaremos en esta nota:

El primer cambio empezó justo después de la ducha

Una de esas pequeñas costumbres a las que nunca había prestado demasiada atención era la forma en la que secaba mi cabello.

La típica toalla de baño puede ser práctica, pero cuando se trata del cabello, empecé a preferir una toalla de microfibra diseñada específicamente para envolverlo, sobre todo porque su material suele ser más amable con el propio cabello debido a que la fibra es mucho más fina.

La que encontré en Amazon está pensada para absorber el exceso de humedad y envolver el cabello después del lavado, con un diseño que permite mantenerla sujeta mientras hago otras cosas.

Y para mí esa es precisamente la parte práctica: no tener que salir de la ducha con el cabello chorreando mientras intento secarlo y arreglarme al mismo tiempo.

Además, utilizar una toalla específica para el cabello puede ayudar a evitar tener que frotarlo con fuerza para retirar el exceso de agua. La idea es presionar o envolver suavemente, en lugar de convertir el secado en otro momento de fricción innecesaria.

Ver la toalla de microfibra para el cabello

Dejar de pasar tanto tiempo entre el secador y el cepillo

Uno de mis mayores problemas era el tiempo que podía tardar en secarme y arreglarme el cabello.

Por eso me llamó la atención el L’ANGE HAIR Le Volume, un cepillo secador de aire caliente que combina el secado y el peinado en una sola herramienta.

La idea es bastante sencilla: en lugar de utilizar primero el secador y después otra herramienta para darle forma al cabello, el cepillo permite trabajar ambas cosas durante el mismo proceso.

Para alguien que utiliza herramientas de calor con frecuencia, esto puede hacer que la rutina sea mucho más práctica.

Eso sí, hay algo que no dejaría de lado: el protector térmico. Que una herramienta combine varias funciones no significa que el cabello deje de estar expuesto al calor.

Ver el cepillo secador L’ANGE

Después descubrí que el problema también podía estar en la almohada

Hay días en los que uno se acuesta con el cabello perfectamente arreglado y se despierta preguntándose qué pasó durante la noche.

En mi caso, una de las cosas que empecé a mirar fue la fricción mientras dormía. Ahí aparecen las fundas de almohada de seda, como la opción incluida en esta selección.

La lógica es simple: cambiar una funda convencional por una superficie más suave puede ayudar a disminuir la fricción que experimenta el cabello mientras nos movemos durante la noche.

No es un tratamiento milagroso ni va a transformar el cabello de un día para otro, pero sí es un cambio bastante fácil de incorporar porque no requiere añadir otro paso a la rutina.

Simplemente duermes sobre ella.

Ver la funda de almohada de seda

También empecé a prestar más atención a las puntas

Otra cosa que aprendí es que no todo lo que necesita cuidado está necesariamente en el cuero cabelludo.

Cuando las puntas y los largos se sienten secos, incorporar un aceite capilar puede ser una alternativa para aportar nutrición y mejorar la sensación y apariencia del cabello.

Uno de los productos que encontré fue el Fable & Mane HoliRoots Hair Oil, un aceite capilar formulado con diferentes aceites botánicos.

Me gusta más pensar en este tipo de producto como un complemento para el cuidado del cabello que como una solución universal. La cantidad y frecuencia de uso pueden variar dependiendo del tipo de cabello, y en cabellos finos puede ser preferible utilizar poca cantidad para evitar que se vea pesado.

Y aquí también haría una aclaración: un aceite para el cabello no es lo mismo que un tratamiento para la caída. Si el problema es una caída persistente o importante, vale la pena consultar a un profesional para identificar qué la está causando.

Ver el aceite Fable & Mane

El último descubrimiento fue para el cuero cabelludo

Durante mucho tiempo pensé que lavar el cabello consistía básicamente en aplicar champú, enjuagar y listo.

Pero el cuero cabelludo también forma parte de la rutina. Por eso me pareció interesante incorporar un cepillo masajeador para el cuero cabelludo, especialmente para utilizarlo durante el lavado.

Además de ayudar a distribuir el champú, este tipo de cepillo permite hacer un masaje suave sin utilizar las uñas.

Ver el cepillo masajeador para el cuero cabelludo

Lo que realmente cambió mi rutina

Al final entendí que cuidar el cabello no significa acumular productos.

El cepillo secador responde al problema de pasar demasiado tiempo entre el secado y el peinado. La funda de seda busca reducir la fricción durante la noche. El aceite puede complementar el cuidado de las puntas y el masajeador convierte el lavado en una rutina un poco más completa.

Son cuatro necesidades diferentes y, precisamente por eso, no necesariamente necesitas los cuatro. Aunque, sin duda, los cuatro están enfocados en mejorar la calidad del cabello.

Si estás intentando mejorar tu rutina capilar, quizá el primer paso no sea comprar otro producto, sino identificar qué es exactamente lo que quieres solucionar: ¿el frizz?, ¿el tiempo de peinado?, ¿la resequedad?, ¿el cuidado del cuero cabelludo?

A partir de ahí, elegir un producto tiene mucho más sentido que llenar el baño de cosas que probablemente terminarán acumulando polvo.

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