Hay noches en las que llegar a casa significa una sola cosa: quiero quitarme el maquillaje lo más rápido posible e irme a dormir.

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Durante mucho tiempo pensé que con pasarme un algodón con desmaquillante y después lavarme la cara era suficiente. Pero había días en los que todavía sentía residuos de maquillaje, especialmente alrededor de los ojos, o esa sensación de que el protector solar seguía ahí aunque acabara de lavarme la cara.

Fue entonces cuando empecé a prestar más atención a los productos que utilizaba para limpiar el rostro y descubrí una categoría que antes casi no tenía en cuenta: los limpiadores en aceite y los bálsamos limpiadores.

La idea es sencilla: utilizar un producto de textura oleosa o tipo bálsamo como primer paso para ayudar a retirar productos que se adhieren a la piel, como maquillaje y protector solar, y después continuar con la limpieza habitual si la rutina lo requiere.

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Entre las opciones que encontré, estas tres me llamaron la atención por tener enfoques diferentes.

Productos de los que hablaremos en esta nota:

El bálsamo que convierte la limpieza en un pequeño ritual

El primero es el Rael Miracle Clear Double Cleansing Balm, un bálsamo limpiador pensado para utilizarse como parte de una rutina de doble limpieza.

La textura tipo bálsamo resulta especialmente interesante para quienes no disfrutan la sensación de frotar demasiado la piel para retirar maquillaje. Al entrar en contacto con la piel, el producto está diseñado para ayudar a disolver maquillaje y otras impurezas antes de retirarlo.

Para mí, este tipo de producto tiene sentido especialmente en esas noches en las que llevo maquillaje, protector solar o varios productos sobre el rostro y quiero hacer una primera limpieza antes del limpiador facial habitual.

La gracia está precisamente en que no intenta sustituir toda la rutina, sino convertirse en ese primer paso que ayuda a retirar lo que acumulamos durante el día.

Ver el Rael Miracle Clear Double Cleansing Balm

Si prefieres una textura líquida, esta opción funciona de otra manera

La segunda alternativa cambia completamente la experiencia porque, en lugar de un bálsamo, es un aceite limpiador facial.

Este tipo de limpiador puede ser una opción interesante para quienes prefieren una textura más ligera y fácil de distribuir sobre el rostro.

La idea vuelve a ser la misma: utilizar el aceite como primer paso para ayudar a retirar maquillaje, protector solar y acumulación de productos, y después continuar con la limpieza facial habitual.

Lo que me gusta de esta alternativa es que demuestra que no existe una única forma de hacer la doble limpieza. Hay personas que prefieren la textura más sólida y cremosa de un bálsamo y otras que se sienten mucho más cómodas con un aceite.

Y esa diferencia importa, porque un producto que realmente disfrutas utilizar tiene muchas más posibilidades de convertirse en parte constante de tu rutina.

Ver el aceite limpiador facial

Y después está el clásico que convirtió el bálsamo limpiador en tendencia

El tercero es el ELEMIS Pro-Collagen Rose Cleansing Balm, uno de los productos más conocidos dentro de esta categoría.

Su textura comienza como un bálsamo y puede transformarse al trabajarla sobre la piel, por lo que está pensado para utilizarse como limpiador y ayudar a retirar maquillaje e impurezas.

Además, tiene un enfoque más orientado a una experiencia sensorial de skincare, algo que puede hacer que el momento de limpiar el rostro se sienta menos como una obligación y más como parte de un ritual.

Este punto puede parecer secundario, pero para mí no lo es. Cuando una rutina tiene demasiados pasos o productos que no disfruto utilizar, es mucho más fácil terminar saltándomela.

Ver el ELEMIS Pro-Collagen Cleansing Balm

Lo que cambió mi forma de pensar la limpieza

Después de descubrir estos productos, entendí que desmaquillarse y limpiar el rostro no necesariamente tienen que ser exactamente el mismo paso.

Si llevo maquillaje o protector solar, un bálsamo o aceite limpiador puede funcionar como primer paso para ayudar a retirarlos. Después, dependiendo de mi piel y de la rutina que siga, puedo continuar con un limpiador facial convencional.

Y entre las tres opciones, la elección también depende de lo que prefiera usar.

El Rael me parece interesante si quiero un bálsamo pensado para una rutina de doble limpieza.

El aceite limpiador puede ser una alternativa para quienes prefieren una textura líquida y ligera.

Y el ELEMIS Pro-Collagen Cleansing Balm tiene sentido para quienes, además de limpiar, disfrutan convertir la rutina nocturna en un momento un poco más especial.

Al final, mi error era pensar que limpiar bien la cara significaba simplemente frotar más o utilizar más productos. Ahora lo veo de otra manera: se trata de encontrar un producto que ayude a retirar lo que realmente llevo sobre la piel y que, sobre todo, pueda incorporar fácilmente a mi rutina.

Porque si algo he aprendido con el skincare es que la mejor rutina no es necesariamente la que tiene más pasos, sino la que realmente estoy dispuesta a hacer todas las noches.

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