Que un perfume deje de oler después de unas pocas horas no siempre significa que sea de mala calidad. La forma de aplicarlo, el tipo de piel y hasta la manera de conservarlo pueden influir en cuánto tiempo permanece su aroma.

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Por eso, si quiere aprovechar mejor su perfume y conseguir que la fragancia dure más durante el día, hay algunos trucos sencillos que puede incorporar a su rutina.

1. Aplique el perfume sobre la piel hidratada

Uno de los trucos más sencillos es hidratar la piel antes de aplicar la fragancia.

Cuando la piel está muy seca, puede ser más difícil que las moléculas aromáticas permanezcan durante mucho tiempo. Una crema corporal ayuda a crear una superficie más hidratada sobre la que el perfume puede asentarse.

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Lo ideal es utilizar una crema sin olor o con una fragancia muy suave, para evitar que compita con el perfume.

Tip: aplique la crema, espere unos minutos y después use el perfume.

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2. Ponerse perfume después de bañarse

La rutina posterior al baño puede ser un buen momento para aplicar la fragancia. Después de secarse y usar crema corporal, la piel queda preparada para recibir el perfume.

No es necesario esperar demasiado: simplemente asegúrese de que la piel esté limpia y seca antes de aplicarlo.

3. Aplique el perfume en los puntos de pulso

Las zonas donde se siente el pulso suelen ser lugares tradicionales para aplicar perfume porque son áreas cálidas del cuerpo.

Puede probar en:

Muñecas.

Cuello.

Detrás de las orejas.

Parte interna de los codos.

La clave está en no exagerar la cantidad. Aplicar más perfume no necesariamente hará que dure más.

4. No frote las muñecas después de aplicar el perfume

Este es uno de los hábitos más comunes: aplicar perfume en una muñeca, juntarlas y frotarlas.

Aunque parece una forma lógica de distribuir la fragancia, es mejor dejar que el perfume se seque por sí solo.

Después de aplicarlo, espere unos segundos sin frotar la zona.

5. También puede aplicarlo ligeramente sobre la ropa

La ropa puede ayudar a que una fragancia permanezca durante más tiempo, ya que las fibras pueden retener el aroma.

Sin embargo, hay que tener cuidado: algunos perfumes pueden dejar manchas o alterar ciertos tejidos.

Si quiere probar este método, lo mejor es hacerlo primero en una zona poco visible y evitar prendas delicadas.

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6. No guarde el perfume en el baño

El lugar donde se conserva la fragancia también importa.

Aunque sea práctico dejarlo junto a los demás productos de cuidado personal, el baño puede tener cambios de temperatura y humedad que no son ideales para conservar un perfume durante mucho tiempo.

Es preferible guardarlo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa, como un cajón o armario.

7. No confunda “ya no lo huelo” con “el perfume desapareció”

Hay un detalle curioso: después de utilizar una fragancia durante varias horas, la nariz puede acostumbrarse al olor.

Esto se conoce como fatiga olfativa o adaptación olfativa.

Por eso, si después de un rato siente que ya no huele el perfume, no necesariamente significa que otras personas tampoco puedan percibirlo.

Antes de volver a aplicarlo, puede preguntarle a alguien cercano si todavía nota la fragancia.

8. Revise qué tipo de perfume está usando

No todas las fragancias tienen la misma concentración.

De manera general, las categorías con mayor concentración de aceites aromáticos suelen tener mayor duración, aunque esto también depende de la composición específica del perfume y de la piel de cada persona.

Si se pregunta dónde ponerse perfume para que dure más, puede probar principalmente con las zonas de pulso: cuello, detrás de las orejas, muñecas y parte interna de los codos.

También puede aplicar una pequeña cantidad sobre la ropa, siempre teniendo en cuenta el tipo de tejido y el riesgo de manchas.

¿Se puede poner perfume en el cabello?

Sí, pero no es recomendable rociar grandes cantidades directamente sobre el cabello, especialmente si el producto contiene alcohol y se utiliza con frecuencia.

Si quiere perfumar el cabello, una alternativa es utilizar productos formulados específicamente para él, como brumas capilares.

¿Cuántas veces al día se debe aplicar perfume?

No existe un número universal. Depende de la concentración de la fragancia, cuánto se haya aplicado inicialmente, el clima y la propia piel.

Si después de varias horas quiere refrescar el aroma, puede hacer una reaplicación ligera, en lugar de rociar grandes cantidades desde el comienzo.

En resumen: ¿cómo hacer que el perfume dure más?

La fórmula más sencilla sería:

piel hidratada + aplicación en puntos estratégicos + no frotar + buena conservación + elegir una concentración adecuada.

Y, sobre todo, no hace falta bañarse literalmente en perfume. Una aplicación bien hecha puede ser mucho más efectiva que utilizar una cantidad excesiva.

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