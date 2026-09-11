Un baño pequeño puede sentirse todavía más reducido cuando hay productos por todas partes. Sin embargo, no siempre es necesario hacer una remodelación para conseguir que se vea más amplio. Cambiar la forma de organizar los objetos, aprovechar las paredes y reducir el desorden visual puede hacer una diferencia importante.

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1. Aproveche las paredes y deje libre el piso

Cuando el espacio es reducido, cada superficie cuenta. Instalar repisas, ganchos u organizadores en las paredes permite guardar productos sin ocupar el piso o las superficies del lavamanos.

Además, mantener despejada la zona inferior hace que el baño tenga una apariencia más limpia y amplia.

2. No acumule productos sobre el lavamanos

Uno de los errores más comunes en baños pequeños es utilizar el lavamanos como espacio de almacenamiento.

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Cepillos, cremas, perfumes, maquillaje y productos para el cabello pueden terminar formando una montaña de objetos. Guardarlos en pequeños organizadores o recipientes permite mantener solamente lo necesario a la vista.

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3. Aproveche el espacio detrás de la puerta

La parte interior de la puerta suele ser uno de los espacios más desaprovechados.

Un organizador colgante puede servir para almacenar productos de higiene, accesorios para el cabello o artículos de uso diario sin quitar espacio a otras zonas del baño.

4. Organice los productos por categorías

No se trata solamente de guardar, sino de saber dónde está cada cosa.

Una buena opción es dividir los productos por categorías:

Cuidado facial

Cabello

Higiene personal

Maquillaje

Productos de ducha

Así será más fácil encontrar lo que se necesita y evitar comprar productos repetidos que terminan ocupando todavía más espacio.

5. Use recipientes iguales para reducir el ruido visual

Aunque parezca un detalle menor, tener muchos envases de diferentes tamaños, colores y diseños puede hacer que un espacio pequeño se vea más desordenado.

Pasar algunos productos a recipientes similares puede crear una apariencia más uniforme y limpia.

(Vea también: Cómo limpiar las baldosas para que brillen sin que queden resbalosas: hay trucos caseros)

6. Aproveche las esquinas

Las esquinas pueden convertirse en espacios útiles con organizadores verticales o estantes diseñados específicamente para ellas.

Esto resulta especialmente práctico en la ducha, donde los productos suelen terminar acumulados en el piso o alrededor de las llaves.

7. Deje a la vista solamente lo que utiliza todos los días

Una buena regla para un baño pequeño es: si no lo utiliza con frecuencia, no necesita estar a la vista.

Los productos de uso ocasional pueden guardarse en cajones, cajas o zonas menos accesibles. De esta manera, el baño conserva una apariencia más despejada.

Organizar un baño pequeño no necesariamente significa comprar muchos muebles ni hacer una remodelación. A veces, aprovechar mejor las paredes, liberar las superficies y reducir el desorden visual es suficiente para conseguir que el espacio se sienta mucho más cómodo.

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