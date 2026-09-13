Por: Portal Bogotá

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha lanzado la jornada “Me sumo con mi consumo”, una campaña dirigida a la ciudadanía que busca fortalecer la cultura de separación y manejo responsable de residuos posconsumo. Esta iniciativa, de acuerdo con información publicada por la CAR, pretende evitar que materiales que requieren procesos especiales sean depositados en rellenos sanitarios, fuentes hídricas o áreas públicas, causando así impactos negativos en el ambiente.

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Durante la jornada, los habitantes podrán acudir a diversos puntos de acopio dispuestos en diferentes municipios de la jurisdicción de la CAR. Allí, se recibirán residuos que, por sus características, no pueden manejarse a través de los sistemas convencionales de recolección y tratamiento. La invitación de la entidad es a que antes de acercarse a estos lugares, los ciudadanos efectúen una adecuada separación en sus hogares y revisen cuáles son los materiales aceptados en la campaña. Esta práctica permite que los residuos puedan ser aprovechados y reincorporados en procesos productivos, disminuyendo así la presión sobre los recursos naturales.

Entre los elementos que se recibirán están computadores, periféricos, celulares, equipos electrónicos, pilas de todo tipo (AA, AAA, C, D y de botón), residuos de iluminación, insecticidas domésticos, medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, llantas usadas, baterías plomo-ácido y aceite de cocina vegetal usado. Sin embargo, la CAR remarca que existen varios residuos que no hacen parte de la jornada, como jeringas, cortopunzantes, termómetros, gasas, algunos equipos médicos, baterías industriales específicas, llantas de maquinaria pesada, partes de llantas y aceites lubricantes para vehículos.

Esta actividad ambiental enfatiza la importancia de la disposición adecuada de los residuos posconsumo, señalando que entregar estos materiales correctamente contribuye a la prevención de daños en los ecosistemas. Según Nidia Riaño, subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, “cada residuo que entregamos correctamente es una oportunidad para cuidar nuestros ecosistemas y reducir la presión sobre los recursos naturales”. Al separar y entregar adecuadamente, los ciudadanos pueden involucrarse directamente en el cuidado del territorio y en la construcción de una cultura ambiental responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué residuos posconsumo puedo llevar a la jornada “Me sumo con mi consumo” de la CAR?

En la jornada organizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, usted puede entregar computadores, periféricos, celulares, equipos electrónicos, pilas (AA, AAA, C, D, de botón), residuos de iluminación, insecticidas domésticos, medicamentos vencidos o parcialmente usados, llantas, baterías plomo-ácido y aceite vegetal usado. Es fundamental revisar y separar estos materiales en su hogar antes de dirigirse a los puntos de acopio.

¿Por qué no se deben llevar jeringas, termómetros u otros residuos médicos a la jornada de la CAR?

La CAR indica que residuos como jeringas, cortopunzantes, termómetros, gasas y algunos equipos médicos no forman parte de la campaña por requerir manejo especializado debido a riesgos biológicos y químicos. Dichos elementos deben ser tratados bajo protocolos específicos para evitar peligros para la salud pública y el ambiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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