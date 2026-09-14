Por: El Espectador

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Un nuevo estudio publicado este lunes 14 de septiembre en la revista ‘Nature Microbiology’ ha iluminado aspectos poco explorados de la relación entre la contaminación atmosférica y las enfermedades graves ocasionadas por bacterias, en particular el neumococo, un microorganismo que puede provocar neumonía, meningitis o infecciones del torrente sanguíneo. Esta investigación se enfocó en analizar cómo la calidad del aire y las condiciones atmosféricas afectan el riesgo de padecer la enfermedad neumocócica invasiva, conocida por sus picos estacionales pero hasta ahora poco estudiada en cuanto a la interacción entre los factores ambientales y los procesos infecciosos bacterianos.

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El trabajo, parte del proyecto Global Pneumococcal Sequencing (‘Secuenciación Global del Neumococo’), evaluó más de 59.000 casos de enfermedad neumocócica invasiva notificados en hospitales de Sudáfrica entre 2005 y 2023. Para ello, los autores cruzaron estos casos con datos de contaminación del aire, específicamente de material particulado fino (PM2,5), temperatura y humedad, utilizando modelos matemáticos que permitieron identificar patrones y asociaciones relevantes entre el entorno y las tasas de infección.

De acuerdo con los hallazgos principales publicados en ‘Nature Microbiology’, existe una relación significativa entre la exposición a altos niveles de PM2,5 y la aparición de enfermedades pulmonares infecciosas, con variaciones dependiendo de la edad, la presentación clínica y especialmente del serotipo y linaje de la bacteria. El estudio resalta que las personas mayores de 65 años presentan el mayor riesgo acumulado, mientras que en individuos de 15 a 64 años se detectó un impacto más inmediato, probablemente influido, según los autores, por la prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en este grupo.

La investigación también señala que factores como una humedad relativa moderada y temperaturas mínimas bajas aumentaron ligeramente el riesgo de enfermedad, mientras que las temperaturas altas generaron un aumento mayor de casos en el corto plazo. En entrevista con la agencia SINC, Sophie Belman, autora principal del estudio, explicó que tanto la temperatura como la contaminación incrementan el riesgo general, aunque el serotipo bacteriano específico es determinante a la hora de modular las tasas de infección. Los análisis también mostraron que ciertos linajes bacterianos, como los serotipos 8 y PCV13, parecen beneficiarse en ambientes contaminados, lo que sugiere que la contaminación podría favorecer la proliferación de variantes particulares del neumococo.

Pese a estos adelantos, los autores subrayan la necesidad de adaptar los modelos a las condiciones propias de cada región para entender mejor los impactos de la contaminación sobre enfermedades contagiosas y remarcan que cumplir los umbrales de calidad del aire sigue siendo clave para la salud pública.

¿Cómo afecta la contaminación atmosférica las tasas de infección por neumococo?

De acuerdo con la investigación citada por ‘Nature Microbiology’, la exposición a mayores niveles de contaminación atmosférica, en especial al material particulado fino (PM2,5), incrementa el riesgo de infecciones graves por neumococo, como la meningitis y la neumonía. Este efecto varía según la edad y el tipo de bacteria, sugiriendo que la mala calidad del aire crea condiciones más propicias para la diseminación de ciertos linajes bacterianos.

¿Qué es la enfermedad neumocócica invasiva y qué factores ambientales inciden en su aparición?

La enfermedad neumocócica invasiva (ENI) es una infección grave causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, que puede ocasionar complicaciones como neumonía, meningitis e infecciones del torrente sanguíneo. Según el estudio mencionado, además de la contaminación por PM2,5, factores como la temperatura, la humedad y las condiciones climáticas extremas inciden directamente en la aparición y el riesgo de contraer ENI.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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