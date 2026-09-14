Por: El Espectador

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La salud mental en Bogotá ha tomado relevancia ante un preocupante aumento de casos relacionados con el suicidio y la ideación suicida, especialmente entre mujeres. Según reportes de la Secretaría de Salud, al 30 de junio de este año se registraron 164 muertes por suicidio en la ciudad, predominando los casos en hombres, con 128 fallecimientos frente a 36 en mujeres. Sin embargo, el panorama se modifica al observar los intentos de suicidio, donde, de 1.666 casos, aunque los números de mujeres siguen siendo menores en comparación con los hombres, la ideación suicida afecta de manera significativa a ellas, alcanzando 10.360 reportes frente a los 4.549 en hombres. Así lo evidencian los datos recogidos por la Línea Púrpura Distrital, que reportó 122 atenciones a mujeres vinculadas a situaciones de ideación o intento de suicidio entre 2024 y julio de 2026.

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El estudio ‘Salud mental de las mujeres en Bogotá: Diagnóstico de factores de riesgo y protectores’, desarrollado por el Observatorio OMEG de la Secretaría de Salud, profundiza en las causas detrás de estas cifras. El informe atribuye la alta prevalencia de problemáticas mentales en mujeres a la suma de múltiples responsabilidades familiares, sociales y labores. Muchas bogotanas conviven con dobles e incluso triples jornadas de trabajo, lo que eleva su nivel de agotamiento y estrés, comprometiendo su salud mental. A ello se suman dinámicas de inequidad de género y violencia cotidiana, así como la presión de roles culturales impuestos a las mujeres, que inciden en una mayor afectividad negativa y vulnerabilidad ante trastornos como el insomnio y la depresión.

Ante este contexto, la Secretaría de la Mujer ha reiterado la existencia de programas como el componente de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Psicoemocionales. Espacios tales como Amar-te y los Espacios de Conexión Emocional cuentan con acompañamiento psicológico y un enfoque diferencial, con el objetivo de fortalecer las habilidades emocionales de las mujeres y ofrecer apoyo colectivo. La ciudad también dispone de iniciativas como las Manzanas de Cuidado, la Ruta Única de Atención (RUA) para mujeres víctimas de violencias o en riesgo de feminicidio, y la estrategia de Transformaciones Culturales, que busca desmantelar los estereotipos machistas que perpetúan la discriminación y violencia de género.

La Secretaría de Salud recuerda la importancia de acceder a atención especializada en casos de crisis. Para ello, Bogotá dispone de la Línea 106, que ofrece apoyo y orientación en salud mental las 24 horas, así como el número 123 ante emergencias.

¿Por qué la ideación suicida afecta más a mujeres en Bogotá según la Secretaría de Salud?

La Secretaría de Salud de Bogotá, basándose en el estudio del Observatorio OMEG, señala que la ideación suicida impacta más a las mujeres debido a la sobrecarga de responsabilidades sociales y familiares, sumada a jornadas laborales extensas, inequidad de género, violencia cotidiana y la presión de roles culturales. Estas condiciones aumentan los niveles de estrés, depresión y trastornos del sueño, incrementando la vulnerabilidad al suicidio.

¿Qué servicios existen en Bogotá para mujeres que enfrentan problemas de salud mental?

En Bogotá, existen diferentes servicios enfocados en la salud mental de las mujeres, entre ellos el fortalecimiento de capacidades emocionales a través de Amar-te y Espacios de Conexión Emocional, la Ruta Única de Atención a víctimas de violencia (RUA), las Manzanas de Cuidado y la estrategia de Transformaciones Culturales. Además, la Línea 106 brinda apoyo psicológico las 24 horas y el 123 atiende casos de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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