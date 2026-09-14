Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Entre el lunes 14 y el sábado 20 de septiembre de 2026, diferentes localidades de Bogotá serán escenario de múltiples manifestaciones, marchas, movilizaciones, plantones y eventos culturales asociados a causas sociales. De acuerdo con información suministrada en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', estas actividades han sido planeadas con antelación y cuentan con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) a través de sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, cuyo propósito es salvaguardar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo y favorecer la convivencia en el espacio público.

Sigue a PULZO en Discover

La agenda comienza el lunes 14 de septiembre con el 'Plantón por la desaparición de Joseph Santamaría' en el colegio Palestina Sede A, en la localidad de Engativá, desde las 7:00 a. m. También ese día tendrá lugar el plantón convocado por SINVIGSEC en la carrera 71B con calle 54, Engativá, a partir de las 8:00 a. m., así como el plantón preparatorio de la ASAB de la Universidad Distrital en la sede IDEXUD, localidad Chapinero, a las 9:30 a. m. Según el reporte de la SDG, no se tienen previstas actividades de este tipo durante el martes 15 y el miércoles 16 de septiembre.

El jueves 17 de septiembre está programado un evento cultural con reivindicaciones: la movilización pacífica de estudiantes de Bosa, que se desarrollará en el parque El Taller, barrio El Ensueño, localidad Ciudad Bolívar, desde las 7:00 a. m. El viernes 18, la agenda incluye la 'Caravana Motera LGBTI por la Vida', que partirá del parque Olaya Herrera en Rafael Uribe Uribe a las 8:00 a. m.

El sábado 19 de septiembre se destaca el plantón político-cultural pacífico y solidario en la concha acústica del parque de la Independencia (localidad Santa Fe) a las 11:00 a. m. y un evento de 'fútbol popular y memoria' en el colegio Alfonso Reyes Echandía, localidad Bosa, a las 2:00 p. m. Finalmente, para el domingo 20 de septiembre se anuncia la manifestación "Estallido social todos los colombianos a la calle", con lugar por confirmar, desde las 9:00 a. m.

La SDG sugiere que la ciudadanía consulte frecuentemente los canales oficiales para evitar contratiempos asociados a cierres viales o alteraciones en rutas del sistema TransMilenio. Recomienda planificar los recorridos y, en caso de participar en alguna jornada, hacerlo pacíficamente, respetando los derechos de los demás. Tanto la Alcaldía Mayor de Bogotá como la SDG reiteran su compromiso con el respeto del espacio público y los derechos ciudadanos, de acuerdo con los lineamientos presentados en los portales oficiales.

¿Cuáles son las principales marchas y plantones programados en Bogotá entre el 14 y el 20 de septiembre de 2026?

Las manifestaciones más destacadas incluyen plantones como el de la desaparición de Joseph Santamaría, el meeting de solidaridad de SINVIGSEC, la movilización de estudiantes de Bosa y la caravana motera LGBTI, además de actos conmemorativos como el 'fútbol popular y memoria' y la protesta general del domingo 20 de septiembre, según la agenda oficial de la Secretaría Distrital de Gobierno.

¿Cómo puede afectar la movilidad en Bogotá la realización de estas movilizaciones y qué debe tener en cuenta la ciudadanía?

De acuerdo con las autoridades distritales, puede haber afectaciones en la movilidad y en la operación de rutas de TransMilenio debido a cierres y desvíos viales. Por eso, se aconseja consultar actualizaciones en los portales oficiales, planificar los desplazamientos y participar de manera pacífica en los encuentros sociales, respetando siempre el espacio público y los derechos de los demás.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z