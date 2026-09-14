Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) anunció la celebración del Equinoccio de Primavera en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, al sur de Bogotá. Este evento, programado para el sábado 19 de septiembre de 2026 desde las 5:00 a. m., será de entrada gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente, de acuerdo con lo publicado en el sitio web del Instituto. El Equinoccio de Primavera representa mucho más que un simple suceso astronómico; según el IDPC, marca un período de equilibrio entre el día y la noche y simboliza transformación y renovación. La invitación de este año busca que la ciudadanía se conecte con la naturaleza, la memoria y las tradiciones que identifican el territorio de Usme y su gente.

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El evento se enmarca en la celebración del Mes del Patrimonio, e incluye la participación de la Mesa de Patrimonio Ancestral, Cultural y Ambiental de Usme y el Semillero Usmeka, quienes organizaron una jornada pensada para el diálogo, la música y la conexión con la tierra, enfatizando el sentido de comunidad. Las actividades comenzarán temprano, con un ritual a las 5:00 a. m., abierto a todas las personas interesadas y sin costo. Más tarde, a las 9:00 a. m., se llevará a cabo el ‘Círculo de la Palabra’, diseñado especialmente para niños y niñas que asistan acompañados de sus acudientes, previa inscripción. Este espacio permitirá a los más pequeños compartir pensamientos, juegos y reflexiones acerca de la ciudad y los diálogos entre diferentes culturas.

La organización recomienda a los asistentes usar ropa cómoda apta para cualquier clima, traer bloqueador solar y mantenerse hidratados. También se invita a llevar semillas o alimentos para compartir y fortalecer la idea de una siembra colectiva de memoria, reafirmando la importancia de contribuir de forma activa a la construcción del patrimonio cultural. La cita será en la calle 136B sur #3A-48, lugar donde convergen historia y actualidad, invitando a redescubrir la herencia y el valor del territorio. Según enfatiza el IDPC, este encuentro en Usme es una posibilidad para que los habitantes de la ciudad participen en el fortalecimiento de la memoria colectiva y el encuentro intercultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para participar en el Equinoccio de Primavera en Usme?

Para participar de manera gratuita en las actividades del Equinoccio de Primavera organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), es necesario realizar una inscripción previa a través de los canales oficiales del IDPC. De acuerdo con la información publicada por la entidad, este proceso permite asegurar el cupo y la adecuada organización del evento.

¿Qué es el ‘Círculo de la Palabra’ y cuál es su importancia en el evento?

El ‘Círculo de la Palabra’ es una actividad incluida en el programa del Equinoccio de Primavera y está diseñada especialmente para niños y niñas que asistan con su acudiente. Este espacio busca fomentar el diálogo, la participación y los juegos en torno a la ciudad y los intercambios culturales, permitiendo a los más pequeños ser parte activa de la transmisión y celebración del patrimonio local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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