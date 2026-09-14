Por: Portal Bogotá

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Los aficionados y practicantes del tenis en Bogotá reciben una buena noticia, pues el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) culminó recientemente la renovación de las primeras dos canchas del parque Sauzalito. Este avance permite que ligas, clubes, escuelas deportivas y ciudadanos interesados puedan volver a utilizar estos espacios, fortaleciendo la oferta para quienes buscan entrenar o practicar de manera recreativa en el occidente de la ciudad. Según el IDRD, la intervención tuvo una inversión de 610 millones de pesos, recursos destinados a mejorar las condiciones de uno de los escenarios más relevantes para el deporte en Bogotá.

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El objetivo de esta recuperación, según destacó Daniel García Cañón, director del IDRD, es claro: lograr que cada intervención e inversión pública se traduzca en mayores oportunidades para que las personas hagan deporte. En ese sentido, la alcaldía Mayor, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, ha insistido en la importancia de fomentar el acceso a espacios deportivos renovados. García Cañón aseguró, además, que ya se trabaja en la restauración de las dos canchas restantes, con la meta de completar la modernización y así robustecer la práctica del tenis en la zona occidental.

El IDRD anunció que las nuevas canchas estarán disponibles tanto para las ligas como para la práctica libre, siguiendo la programación previamente establecida. Las personas interesadas en utilizar estos espacios ahora pueden consultar y reservar su turno mediante el Portal Ciudadano del IDRD, una plataforma habilitada para centralizar la oferta de escenarios deportivos en el Distrito Capital. De esta manera, no es requisito pertenecer a un club o escuela para acceder a las canchas; cualquier ciudadano podrá hallar un espacio adecuado para practicar tenis de forma autónoma.

La recuperación del parque Sauzalito, que cuenta con una extensión cercana a los 30.000 metros cuadrados y se ubica en la localidad de Fontibón, hace parte de una política más amplia de la administración distrital para fortalecer los parques y escenarios recreativos de Bogotá. Estos esfuerzos buscan no solo mejorar la infraestructura, sino también promover el uso, el cuidado y la apropiación de estos espacios por parte de la ciudadanía, facilitando así un entorno propicio para el desarrollo del deporte y la recreación en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece el parque Sauzalito en Bogotá tras la renovación de sus canchas de tenis?

Con la renovación de dos de sus canchas, el parque Sauzalito ofrece espacios de calidad para la práctica profesional y recreativa del tenis. Ligas, clubes, escuelas y ciudadanos pueden acceder a estos escenarios, bien sea mediante programación regular o reserva libre, facilitando así el entrenamiento, la iniciación deportiva y el ocio.

¿Cómo puede la ciudadanía reservar espacio en las canchas de tenis del parque Sauzalito?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), quienes deseen utilizar las canchas deben consultar y gestionar su reserva a través del Portal Ciudadano del IDRD, plataforma que centraliza las opciones de reservas no solo para Sauzalito sino para otros escenarios deportivos del Distrito Capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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