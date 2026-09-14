El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, pidió al presidente Abelardo de la Espriella respaldo del Gobierno Nacional ante el riesgo de que el departamento llegue a un déficit de $52.000 millones para su funcionamiento administrativo.

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La solicitud se conoció durante la visita del mandatario a Risaralda, donde se anunció que Pereira será el centro operativo regional para coordinar la reconstrucción tras el terremoto que afectó al Eje Cafetero y otras zonas del país.

Desde allí se articularán las acciones del Fondo Milagro con la Gobernación, alcaldías, constructores, aseguradoras, entidades financieras y demás actores involucrados.

Patiño advirtió que la situación financiera podría limitar la capacidad de la administración departamental para responder a la emergencia, mantener programas sociales y continuar atendiendo a las comunidades.

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Por eso, pidió directamente al presidente una “mano amiga” que permita garantizar el funcionamiento de la Gobernación y avanzar en la atención de las necesidades de los risaraldenses.

De la Espriella, por su parte, aseguró que el objetivo de su visita es pasar de los anuncios a la ejecución y avanzar en las obras pendientes.

Entre los proyectos mencionados está el Plan Departamental de Agua, que cuenta con cerca de $19.000 millones aprobados y registra un avance del 55 %.

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