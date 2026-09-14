Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un inquietante hecho tuvo lugar durante la madrugada del domingo 13 de septiembre en Ibagué, donde las cámaras de seguridad documentaron a un hombre transitando por el barrio Tierra Firme, al frente de Surtiplaza en la vía que lleva hacia El Salado. Según las imágenes captadas a las 2:58 a. m., el individuo se acercó de manera sospechosa a varios vehículos que se encontraban estacionados en esa zona de la ciudad. En los videos se observa cómo el hombre recorre el lugar con aparente calma, revisando las manijas de diferentes carros, en acciones que han generado preocupación entre los residentes.

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De acuerdo con la información recopilada sobre el evento, la persona involucrada ha sido previamente señalada por quienes viven en el sector, debido a que, presuntamente, acostumbra realizar este tipo de acciones en horarios similares. Este historial de comportamientos ha incrementado la alarma en la comuna 7 de Ibagué, especialmente entre los ciudadanos que suelen dejar sus vehículos en la vía pública durante las noches. Muchos de ellos ahora se sienten vulnerables y exigen mayor presencia de las autoridades para prevenir este tipo de situaciones.

El material de las cámaras de seguridad se volvió fundamental para intentar identificar con claridad al hombre captado en la madrugada. La comunidad y las autoridades esperan que estas imágenes permitan establecer con exactitud quién es el individuo y qué sucedió exactamente en ese lapso. Aunque hasta el momento solo se cuenta con los registros visuales y los testimonios del vecindario, la esperanza radica en que se puedan tomar medidas que eviten nuevos intentos de apertura de carros o hechos similares en otras partes de Ibagué.

¿Qué ocurrió con el hombre captado por cámaras de seguridad intentando abrir carros en Ibagué?

La información disponible, recogida a partir de las cámaras de seguridad del barrio Tierra Firme, revela que el hombre se acercó e intentó abrir varios vehículos durante la madrugada, pero hasta ahora las imágenes solo han servido para alertar y permitir su posible identificación. No se ha reportado la captura ni otras consecuencias directas hasta el momento, aunque la situación mantiene en alerta a los residentes del sector.

¿Por qué aumentó la preocupación de los habitantes del barrio Tierra Firme tras este incidente?

El evento ha generado temor entre quienes deben dejar sus automóviles en la calle durante la noche, pues el sujeto captado por las cámaras ya había sido señalado por acciones similares. La reiteración de estos hechos elevó la inquietud y la demanda de medidas de seguridad en la comuna 7 de Ibagué, según la información conocida sobre el caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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