Ante el Juzgado 1 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía le formuló cargos a Laura Sarabia por abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado.

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De acuerdo con la hipótesis fiscal presentada en la audiencia, Laura Sarabia habría desbordado sus funciones como jefa de Gabinete de la Presidencia al ordenar el uso de recursos e infraestructura oficial.

La funcionaria utilizó esos bienes estatales para someter a Meza a la prueba de polígrafo tras la pérdida de un dinero en su residencia privada.

Esta investigación judicial busca determinar las responsabilidades penales derivadas del uso irregular de instalaciones gubernamentales en este mediático caso nacional.

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El caso del polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, marcó un hito político y judicial relevante en Colombia.

La controversia comenzó a principios de 2023 luego de la pérdida de una maleta con dinero en la residencia privada de la entonces jefa de Gabinete.

Para investigar el extravío del efectivo, funcionarios de seguridad trasladaron a Meza a las instalaciones de la Casa Galán, un edificio adscrito a la Presidencia.

En ese lugar, agentes estatales sometieron a la trabajadora a una prueba de polígrafo sin contar con una orden judicial previa que respaldara el procedimiento.

La afectada denunció haber sufrido retención indebida, presiones psicológicas y tratos intimidatorios durante el desarrollo de esa diligencia en el centro de la capital.

Adicionalmente, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelaron que la mujer fue víctima de interceptaciones telefónicas ilegales vinculadas al mismo caso.

El escándalo público forzó la salida temporal de Sarabia del Gobierno nacional en junio de 2023, desencadenando múltiples investigaciones penales y disciplinarias.

Con el avance del proceso penal, la Fiscalía General de la Nación estructuró un sólido expediente contra la exfuncionaria para atribuirle responsabilidades penales concretas.

El ente acusador determinó que Sarabia desbordó el marco de sus atribuciones constitucionales al disponer del aparato de seguridad estatal para fines estrictamente personales.

La hipótesis del ente de control señala que la procesada presionó al personal de protección presidencial para emplear los equipos oficiales de poligrafía.

Igualmente, el ente judicial sostuvo que Meza no cumplía los requisitos legales exigidos para ser sometida a pruebas de seguridad reservadas para funcionarios.

La defensa de Sarabia mantiene que la exfuncionaria actuó bajo los protocolos de seguridad que le correspondían a su esquema de alta dignataria.

Sin embargo, los fiscales asignados remarcaron que el uso de recursos públicos para asuntos particulares configura una violación directa a la legislación colombiana.

Por estos mismos hechos, varios miembros de la Policía Nacional y del cuerpo de seguridad de la Casa de Nariño enfrentan procesos penales paralelos.

Entre los uniformados implicados se encuentran oficiales encargados de coordinar el examen y agentes que tramitaron las chuzadas ilegales ante fiscales regionales.

El caso sentó un precedente institucional sobre los límites de los esquemas de protección y el uso reservado del detector de mentiras estatal.

El proceso penal avanza en las etapas preliminares del juicio oral para definir la responsabilidad de los implicados en la investigación judicial.

¿Quién es Laura Sarabia?

Laura Sarabia Torres es una politóloga y asesora política colombiana. Nacida en Bogotá en 1994, realizó sus estudios universitarios en Ciencias Políticas en la Universidad Militar Nueva Granada.

Posteriormente, fortaleció su formación académica realizando una especialización en Marketing Político y una maestría en Comunicación Política en la Universidad Externado de Colombia.

Sarabia inició su trayectoria profesional en el ámbito legislativo trabajando como asesora técnica del entonces congresista Armando Benedetti.

Posteriormente, se vinculó activamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, desempeñándose como jefa de debate y estratega de comunicaciones.

Luego del triunfo electoral, asumió como Jefa de Gabinete de la Presidencia de la República en agosto de 2022, convirtiéndose en una figura clave del Ejecutivo.

En septiembre de 2023, asumió la dirección general del Departamento para la Prosperidad Social, entidad encargada de los programas de subsidios e inclusión social del país.

Más adelante, en febrero de 2024, asumió la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para coordinar la gestión gubernamental.

En enero de 2025, el mandatario la nombró ministra de Relaciones Exteriores, posición que ejerció hasta su renuncia a mediados de ese mismo año.

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