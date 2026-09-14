La Fuerza Aérea Colombiana confirmó este lunes 14 de septiembre la localización de la avioneta Cessna T206 de matrícula HK4985, que había perdido comunicación mientras cubría la ruta entre Condoto y Guaymaral. La aeronave es operada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana y llevaba cinco personas a bordo. Sin embargo, no se ha podido ingresar al terreno, pues se evalúan las condiciones topográficas y meteorológicas.

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Tras conocerse la desaparición, la Fuerza Aérea activó los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal. En el operativo participaron aeronaves Bell-212, UH-60 Black Hawk y C-90, equipadas con sistemas especializados para facilitar la ubicación del aparato.

De acuerdo con la información entregada por la institución, hacia las 7:30 de la mañana un helicóptero UH-60 Black Hawk localizó indicios relacionados con la aeronave en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, en una zona rural de Pueblo Rico. El hallazgo permitió orientar las labores de búsqueda hacia ese punto del departamento de Risaralda.

(Vea también: “Sí, se estrelló”: dan trágica versión sobre la aeronave que desapareció cuando iba a Guaymaral)

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La operación se había concentrado inicialmente en sectores rurales de Tadó, Chocó, cerca de una comunidad indígena, luego de reportes entregados por habitantes de la zona. Sin embargo, la ubicación de los indicios en el área del Tatamá permitió establecer un nuevo punto de interés para los equipos que participan en el operativo de búsqueda y rescate.

Las cinco personas que viajaban en la aeronave permanecían en Condoto desde el jueves, donde habían participado en una brigada de salud. Según información de la Alcaldía, el grupo estaba integrado por personal especializado que prestó atención médica a habitantes del municipio y de localidades cercanas antes de emprender el viaje de regreso.

Según la Aeronáutica Civil, el último contacto con la avioneta se registró a las 9:23 de la mañana del domingo 13 de septiembre. Posteriormente, fue detectada la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del cerro Tatamá, aproximadamente a 33 millas del radiofaro de Pereira. Las autoridades continúan con las labores en tierra y aire para establecer las condiciones en las que fue encontrada la aeronave y verificar el estado de sus ocupantes.

#EnDesarollo

1. Una vez conocida la pérdida de comunicación con la aeronave Cessna T-206 de matrícula HK-4985, la @FuerzaAereaCol activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal. 2. Con aeronaves Bell-212,… pic.twitter.com/HW4wV0mRFD — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 14, 2026

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