Una aeronave tipo Cessna T206, de matrícula HK4985 y al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, perdió comunicación este domingo 14 de septiembre mientras cubría la ruta entre Condoto y Bogotá. En la avioneta viajaban cinco personas y las autoridades adelantan labores para establecer su ubicación.

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El alcalde de Tadó, Juan Carlos Palacios, habló con Caracol Radio sobre la búsqueda y aseguró que habitantes de varias comunidades del municipio han reportado que la aeronave habría pasado a muy baja altura. Entre los sectores mencionados están Bochoromá, Farallones, Cañaveral, Chato y la comunidad indígena Brisas de Joba.

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“Ha sobrevolado muy bajito en nuestro territorio, específicamente sobre la comunidad de Bochoromá, Farallones, Cañaveral, y el reporte, también, que he recibido, es que pasó muy bajito por los lados de Chato”, dijo en la emisora.

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Según el mandatario, durante la jornada se desplegó un amplio grupo de personas para tratar de localizar la aeronave. “Más de 170 personas desplazadas buscando esta aeronave”, explicó Palacios, quien señaló que en las labores participaron voluntarios, integrantes de Bomberos y la Defensa Civil.

La búsqueda tuvo que ser suspendida temporalmente debido a las condiciones climáticas. De acuerdo con el alcalde, los grupos regresaron alrededor de las 5:00 de la tarde porque se presentó un fuerte aguacero que dificultó el desplazamiento por una zona caracterizada por su vegetación selvática y las complicaciones para acceder a distintos puntos.

Palacios también explicó que una de las áreas donde podría encontrarse la aeronave presenta condiciones particulares para la búsqueda. “Queda sobre un río que se llama Bochoromá y no hay tantos árboles grandes en medio por donde pasó la aeronave”, afirmó, al señalar que los habitantes y líderes de la zona continúan entregando información para tratar de determinar dónde pudo haber terminado la avioneta.

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Finalmente, el alcalde aseguró que durante los recorridos realizados hasta el momento no se han encontrado rastros de fuego. “Tampoco hay rastros ni de llama ni de más”, manifestó Palacios, quien expresó su esperanza de que los cinco ocupantes puedan ser encontrados con vida mientras continúan las labores para ubicar la aeronave.

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