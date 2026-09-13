El alcalde de Tadó, Chocó, Juan Palacios, aseguró que la aeronave que cubría la ruta entre Condoto y Guaymaral sufrió un accidente en una zona montañosa de ese municipio. El mandatario habló con El Tiempo y contó sobre el posible desenlace del avión, un Cessna T206 de matrícula HK4985, que desapareció.

Sigue a PULZO en Discover

“Sí, sí se estrelló… Iba muy bajita, demasiado bajita. Sí está estrellada. Esperemos que esté escondida. Estoy aquí coordinando con los bomberos que vienen de allá de la zona”, afirmó Palacios al periódico.

(Le puede interesar: Aeronáutica Civil activa operativo para buscar avioneta desaparecida entre Chocó y Bogotá tras señal de emergencia)

Los organismos de socorro intentan establecer el punto exacto donde habría caído la aeronave. Según explicó el alcalde al medio de comunicación, el sitio estaría ubicado entre Tadocito y Jamaica, en Tadó. En la aeronave viajaban cinco personas: el piloto y cuatro pasajeros. Hasta el momento no se ha confirmado qué ocurrió con ellos ni cuál es su estado de salud.

Lee También

Fuertes lluvias complican la búsqueda de aeronave desaparecida

El alcalde explicó al diario que las condiciones meteorológicas han dificultado las labores para encontrar el avión. Las fuertes lluvias obligaron a suspender temporalmente el operativo, mientras los equipos esperan poder ingresar nuevamente a la zona.

Bomberos de localidades cercanas y otros organismos de socorro se desplazaron hacia el área montañosa para apoyar la búsqueda de los ocupantes. Palacios también indicó que la Defensa Civil y numerosos voluntarios participan en el operativo.

“Lamentamos este accidente de la aeronave. Ya está desplegado todo el equipo, Defensa Civil y muchos voluntarios para dar con los pasajeros de esta aeronave, esperamos encontrarlos con vida”, manifestó el alcalde en un video citado por El Tiempo.

(Lea también: Pareja de abuelos y sus dos nietos murieron luego de estrellarse en una avioneta cuando regresaban de vacaciones)

Estas fueron las últimas coordenadas del avión

La Aeronáutica Civil informó que la aeronave alcanzó a cubrir parte de la ruta entre el aeropuerto de Condoto y cerca de Pereira antes de perder comunicación, a las 9:23 de la mañana del domingo. Según reportó la entidad, minutos después de esa última comunicación se activó la radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá, una zona montañosa de difícil acceso.

El organismo señaló que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento, conocidos como SAR, con apoyo de la Policía Nacional, el Ejército y organismos de socorro.

El periódico explicó que los equipos especializados de rescate e investigación avanzan en el desplazamiento hacia el área donde se habría producido el accidente. Sin embargo, las condiciones del terreno y las lluvias mantienen las dificultades para llegar al punto.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es localizar la aeronave y encontrar a las cinco personas que viajaban en ella. El estado de los ocupantes continúa sin confirmarse oficialmente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.