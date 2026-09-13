Por: El Espectador

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De acuerdo con los recientes resultados presentados por el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), Colombia continúa enfrentando graves desafíos en materia de calidad educativa. La información dada a conocer evidencia que, pese a los debates nacionales sobre acceso, gratuidad, infraestructura y programas como la alimentación escolar, el país ha sido inconsistente en la aplicación de políticas centradas específicamente en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, un punto reiterado en análisis realizados por entidades y expertos del sector.

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Las cifras son elocuentes: solo el 29% de los estudiantes colombianos de 15 años alcanza el nivel mínimo de competencias en matemáticas, mientras que en los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cifra llega al 65%. Los desempeños en lectura y ciencias tampoco son alentadores, con apenas el 46% y el 50% de los estudiantes alcanzando el nivel mínimo, respectivamente. Por si fuera poco, prácticamente no existen estudiantes colombianos con resultados sobresalientes en matemáticas, y solo un 1% logra ubicarse en los niveles más altos para lectura y ciencias, según revela el mismo informe de PISA.

Estos bajos resultados no pueden justificarse como producto de una mala racha, tal como destaca el estudio comparativo entre 2022 y 2025, en que no se observaron mejoras significativas. Más aún, al revisar los datos de 2015, se evidencia un retroceso: en matemáticas la proporción de estudiantes con bajo desempeño aumentó en cinco puntos porcentuales y en lectura el incremento fue de doce puntos porcentuales. Si bien este fenómeno negativo se observa en varios países, sobre todo tras la pandemia y por la irrupción de las nuevas tecnologías, estas circunstancias no deben convertirse en excusa para la falta de avances.

Lo aprendido en países que han logrado mejorar sus resultados en PISA es que el cambio positivo requiere políticas decididas enfocadas en lo que sucede directamente en el aula. Colombia debe priorizar el aprendizaje como eje central, aplicar evaluaciones periódicas y diagnósticas que permitan detectar rezagos desde la primaria, fortalecer la formación docente con un enfoque en los saberes específicos, implementar tecnologías educativas solo cuando apoyen el desarrollo de competencias reales y reconocer los resultados alcanzados por docentes y directivos que contribuyan efectivamente a cerrar las brechas existentes en el sistema.

Como se advierte en las conclusiones del análisis publicado, el reto trasciende brindar acceso: ahora debe lograrse que los estudiantes permanezcan y, crucialmente, aprendan de forma significativa. La urgencia de esta transformación es evidente si se tiene en cuenta el futuro académico y laboral de los jóvenes, así como el desarrollo económico y la capacidad de innovación del país.

¿Cuáles son las causas de los bajos resultados de Colombia en las pruebas PISA?

De acuerdo con los resultados analizados, los bajos desempeños en Colombia se explican por la ausencia de políticas medibles enfocadas en el aprendizaje efectivo, la falta de evaluación diagnóstica oportuna, la insuficiente formación específica del profesorado y por el impacto de factores internacionales como la pandemia, el aumento de las redes sociales y el mal uso de la inteligencia artificial. Todo esto ha producido un estancamiento en la calidad educativa y el aumento de estudiantes con bajo rendimiento.

¿Qué significa el nivel mínimo de competencias en matemáticas según PISA?

El nivel mínimo de competencias en matemáticas, de acuerdo con las pruebas PISA, corresponde a la capacidad de un estudiante para utilizar habilidades matemáticas básicas que le permitan resolver problemas simples en contextos cotidianos. Alcanzar este estándar implica tener las herramientas necesarias para interpretar información, efectuar operaciones y tomar decisiones fundamentadas con base en razonamientos matemáticos elementales.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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