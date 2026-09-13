Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Gobierno de Abelardo de la Espriella inicia una semana clave en el Congreso de la República, donde se pondrán a prueba la solidez de su coalición y las prioridades para iniciar su mandato. Aunque el presidente ha evitado mostrarse en público con parlamentarios y ha privilegiado una agenda de carácter regional, temas cruciales como el presupuesto general y el plan de desarrollo requieren el respaldo legislativo para avanzar, según informa El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Este lunes, la atención se centra en las comisiones económicas del Congreso, donde se debatirá la aprobación del presupuesto nacional, que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, fijó en COP 634,95 billones. Para lograr el respaldo, Gómez, junto al ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha sostenido reuniones con parlamentarios de varias colectividades, entre ellas Centro Democrático, Salvación Nacional, Partido Liberal, Partido de La U y Partido Conservador. Esta estrategia busca asegurar una mayoría amplia, aunque se registran inquietudes dentro de la propia coalición oficialista por supuesta falta de claridad sobre el destino de los recursos. El Ejecutivo, no obstante, sostiene que Gómez lidera el diálogo con los congresistas mejor que cualquier otro ministro, de acuerdo con la información de la Casa de Nariño.

Superar este primer escollo no garantiza un camino fácil. Aunque los partidos oficialistas prevén que el monto aprobado transite sin mayores trabas, la discusión fuerte será sobre cómo se distribuirán los recursos y qué enfoque tomará el Gobierno en temas como seguridad y política fiscal. El martes siguiente, la gestión política del Ejecutivo se medirá con la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Sectores de oposición como el Pacto Histórico y ramas de la Alianza Verde buscan su retiro tras aparecer en una playa poco después del terremoto del 10 de agosto, hecho por el que Beltrán pidió disculpas públicas. El oficialismo espera bloquear la moción con una mayoría decisiva.

El miércoles, la labor de control político se traslada al ministro de Defensa, Jorge Mora, cuya gestión será debatida a raíz de la muerte de cuatro menores reclutados ilegalmente y fallecidos en bombardeos contra grupos criminales en Guaviare y Norte de Santander. Pese a la oposición, el Gobierno defiende estas operaciones, argumentando que son fundamentales para combatir organizaciones delictivas fortalecidas durante el proceso de “paz total” de la administración anterior.

Por último, aunque se esperaba que el Ejecutivo presentara ya su agenda legislativa —incluyendo estatuto antiterrorista y ajustes a la ley de orden público—, el trámite sigue pendiente. La semana será decisiva para saber si logra consolidar los apoyos y concretar sus primeros proyectos en el Congreso.

¿Cómo afectará la aprobación del presupuesto nacional a las prioridades del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La aprobación del presupuesto nacional por parte del Congreso permitirá al gobierno de Abelardo de la Espriella orientar sus recursos hacia las áreas que considera centrales, como seguridad, desarrollo regional y reformas administrativas. Sin embargo, será el debate sobre la distribución y el destino preciso de estos fondos lo que determinará si el Ejecutivo logra implementar eficazmente su programa de gobierno.

¿Qué es una moción de censura y por qué fue planteada contra el ministro de Vivienda?

La moción de censura es un mecanismo parlamentario para exigir la salida de un ministro si la mayoría del Congreso así lo decide. En este caso, la oposición promovió la moción contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, debido a la controversia generada por su aparición en una playa poco después de un terremoto, lo que consideraron una falta de sensibilidad ante la emergencia nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.