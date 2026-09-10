Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha dado un giro radical en la política de paz y seguridad de Colombia apenas en sus primeros 33 días de mandato. Con una postura completamente opuesta a la denominada “Paz Total” impulsada por su antecesor Gustavo Petro, De la Espriella ha desmontado las bases de diálogo con grupos criminales y ha fortalecido la ofensiva estatal. De acuerdo con El Espectador, el mandatario ha hecho públicos todos sus lineamientos desde Barranquilla y la Casa de Nariño, destacando el reciente fin de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que mantenía la disidencia de las Farc, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el Valle del Guamuez, Putumayo. Se dispuso que para finales de septiembre, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz debe coordinar el cierre de operaciones tanto de seguridad como logísticas y jurídicas asociadas a la ZUT.

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Este proceso, preparado desde la campaña presidencial, fue respaldado desde el día de su posesión, donde De la Espriella dejó claro que no dialogaría con estructuras criminales y que su política sería de “mano dura”. Esa postura se reafirmó en declaraciones conjuntas con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, donde establecieron su alineación con la administración de Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico.

Las resoluciones 390 y 391 de 2026, también citadas por El Espectador, revocaron oficialmente las designaciones del Gobierno en las mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo. Se retiró del proceso a representantes como Vera Grabe, María José Pizarro, Iván Cepeda, entre otros, y se suspendió la coordinación de Álvaro Jiménez Millán frente al Clan del Golfo, terminando esos canales de negociación.

A esto se suman otras medidas contundentes: el traslado de más de 100 líderes criminales a prisiones de máxima seguridad fue ordenado desde el 7 de agosto, como acción inicial en la nueva política de seguridad. Asimismo, De la Espriella firmó más de 70 extradiciones de figuras clave del crimen organizado. Entre los extraditables se encuentran alias Araña, Mocho Olmedo, Muñeca, HH y Pinocho, sujetos pedidos por la justicia internacional principalmente por delitos de narcotráfico.

Por otro lado, el Gobierno ha intensificado operaciones militares contra narcoestructuras en regiones como Catatumbo, Cauca y Guaviare, con bombardeos y captura de cabecillas. Adicionalmente, eliminó los beneficios para “gestores de paz” y derogó la prohibición del glifosato, paso previo a una posible reimplementación de fumigaciones. Finalmente, el ministro Rodrigo Lara anunció que llevará un proyecto de estatuto antiterrorista al Congreso, y el ministro Iván Cancino presentará una nueva ley de sometimiento, consolidando así las nuevas líneas de acción presidencial en materia de seguridad.

¿Cuáles son los principales cambios en la política de paz del presidente De la Espriella?

Los principales cambios pasan por la terminación del diálogo con organizaciones como el ELN y el Clan del Golfo, el traslado de líderes criminales a cárceles de máxima seguridad, la aprobación de numerosas extradiciones, el fortalecimiento de operativos militares, la eliminación de beneficios a “gestores de paz” y la posible reactivación de la aspersión con glifosato.

¿Qué significa la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) y cuál es su importancia en el proceso de paz?

La Zona de Ubicación Temporal (ZUT) fue un espacio geográfico destinado a congregar a miembros de la disidencia de las Farc, facilitando el control estatal y el seguimiento al proceso de diálogo. Su cierre marca el fin de un modelo que buscaba generar condiciones para negociar con grupos armados, reflejando ahora la postura de no permitir espacios excepcionales para actores ilegales bajo el actual Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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