Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo este martes en Barranquilla su primer encuentro presencial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en representación de la administración de Donald Trump. Según El Espectador, esta reunión marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, después de un distanciamiento ocurrido en el gobierno de Gustavo Petro. De la Espriella, desde el comienzo de su mandato, ha reiterado la prioridad de fortalecer los lazos con Washington, país al que considera esencial para la política exterior colombiana.

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El encuentro, denominado “Diálogo para la Prosperidad Bilateral”, incluyó la firma de memorandos de entendimiento enfocados en energías nucleares y tierras raras, con atención especial en inversiones directas para los sectores energético, logístico y de infraestructura de transporte. Temas fundamentales como la seguridad fronteriza y la migración también ocuparon un lugar destacado en la agenda. Rubio manifestó su satisfacción por regresar a Colombia, recordando la distancia diplomática de años anteriores y subrayó que “los enlaces entre EE.UU. y Colombia son difíciles de lograr en la región”, según declaraciones citadas por El Espectador.

De la Espriella destacó la importancia estratégica de Barranquilla como símbolo de gobierno desde las regiones y agradeció la ayuda estadounidense enviada tras el reciente terremoto del 10 de agosto, que alcanzó los 32 millones de dólares en asistencia humanitaria. El mandatario explicó que los acuerdos alcanzados, bautizados como “Acuerdos de Barranquilla”, giran en torno a tres ejes: reconstrucción de la patria, recuperación de la economía y blindaje del hemisferio. Entre las propuestas presentadas estuvo el “Plan Patriota Siglo XXI”, enfocado en modernizar la capacidad militar y de inteligencia de Colombia en áreas como aviación, ciberdefensa y fuerzas especiales, con participación financiera de ambos países.

En materia de lucha contra el narcotráfico, De la Espriella anunció una serie de medidas concretas, como el reinicio de fumigaciones, operaciones contra laboratorios y estructuras criminales, así como indicadores verificables y metas anuales. El mandatario también abordó la compleja situación de Venezuela, señalando su impacto directo en Colombia en temas de seguridad, migración y energía. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía confirmó la firma de los dos memorandos, subrayando que estos permitirán fortalecer la transición energética, competitividad industrial e innovación tecnológica, lo que demuestra que, aunque la mayoría de propuestas requieren implementación futura, ya existen compromisos formales entre ambos gobiernos.

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¿Cuáles fueron los principales acuerdos entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio en Barranquilla?

Durante el encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se firmaron memorandos de entendimiento relacionados con energía nuclear y minerales estratégicos. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, estos acuerdos buscan fortalecer la seguridad energética, impulsar la transición energética y fomentar la innovación tecnológica en Colombia, en el marco de lo que se ha denominado los “Acuerdos de Barranquilla”.

¿En qué consiste el “Plan Patriota Siglo XXI” propuesto por Colombia a Estados Unidos?

El “Plan Patriota Siglo XXI”, presentado por el presidente De la Espriella durante la reunión, busca modernizar la infraestructura militar y los sistemas de seguridad de Colombia. Según lo expuesto por el mandatario, el plan abarca la actualización de aviones, radares, drones, sistemas de defensa aérea, ciberdefensa y fuerzas especiales, con recursos colombianos y un aporte esperado de Estados Unidos, como respuesta a amenazas criminales cada vez más complejas.

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