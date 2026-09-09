Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llevaron a cabo un encuentro clave en Barranquilla, marcando el primer contacto presencial entre el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump y la nueva administración colombiana. Esta reunión, denominada “Diálogo para la Prosperidad Bilateral”, tuvo como puntos centrales la seguridad, reconstrucción económica y prosperidad compartida, de acuerdo con lo señalado por ‘El Espectador’.

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En el diálogo, De la Espriella destacó la relevancia de Estados Unidos como socio estratégico para Colombia, subrayando el distanciamiento que se vivió durante la gestión de Gustavo Petro y su intención de recuperar la cooperación bilateral. El mandatario colombiano expresó la importancia de gobernar desde las regiones, resaltando el papel histórico de Barranquilla en la relación con el mundo. Además, agradeció la ayuda estadounidense tras el terremoto del 10 de agosto, informando que esa colaboración humanitaria ya suma 32 millones de dólares.

Como resultado del encuentro, ambos gobiernos firmaron dos memorandos de entendimiento: uno en materia nuclear y otro relacionado con las tierras raras, recursos minerales esenciales para la industria tecnológica, según datos del Ministerio de Minas y Energía y la Cancillería. Estas iniciativas buscan fortalecer la seguridad energética, fomentar la transición a energías renovables e impulsar la competitividad industrial y la innovación tecnológica en Colombia.

El presidente De la Espriella presentó a Rubio una propuesta estratégica denominada “Plan Patriota Siglo XXI”. Este plan plantea modernizar la defensa nacional, incorporando tecnología como sistemas antidrones, radares, drones, helicópteros y capacidad de ciberdefensa. La financiación sería compartida entre ambos países, buscando fortalecer la seguridad hemisférica ante amenazas más sofisticadas. Igualmente, reiteró el compromiso de su administración con la lucha contra el narcotráfico, incluyendo operaciones para erradicar cultivos ilícitos, atacar laboratorios y perseguir activos de organizaciones criminales.

Otro aspecto del encuentro fue la situación en Venezuela. Tanto Rubio como De la Espriella destacaron cómo los fenómenos de seguridad, migración y economía en ese país afectan directamente a Colombia. Por ello, se acordó avanzar en medidas conjuntas de cooperación fronteriza y migratoria, así como en la petición para reabrir el consulado estadounidense en Barranquilla.

En conclusión, los llamados “Acuerdos de Barranquilla” establecen una hoja de ruta para reconstruir la economía colombiana, blindar la seguridad interna y fortalecer la relación con Estados Unidos en un contexto marcado por desafíos regionales y globales.

¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados entre Colombia y Estados Unidos en Barranquilla?

Los principales acuerdos firmados en la reunión fueron dos memorandos de entendimiento, uno en materia nuclear y otro sobre tierras raras, recursos claves para la industria y la transición energética. Además, se propusieron compromisos en seguridad, desarrollo económico e inversión, aunque varios aspectos quedaron como propuestas a ser desarrolladas por los equipos de ambos países.

¿Qué es el “Plan Patriota Siglo XXI” presentado en la reunión entre De la Espriella y Rubio?

El “Plan Patriota Siglo XXI” es una iniciativa propuesta por el presidente Abelardo de la Espriella para modernizar la defensa y la seguridad nacional de Colombia, enfocada en tecnología militar avanzada como aviones, drones, radares y sistemas antidrones, ciberseguridad y fuerzas especiales, con apoyo técnico y financiero compartido con Estados Unidos para enfrentar amenazas complejas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.