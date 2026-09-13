Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un llamativo despliegue artístico se toma el Festival Ars Electronica de Linz, en Austria, donde la instalación Mermelada del artista colombiano Paolo Almario, actualmente refugiado en Canadá, se convierte en un potente mensaje sobre el poder, la corrupción y los mecanismos de resistencia a través del arte. En la galería, cinco retratos de políticos y magistrados colombianos, entre ellos el expresidente Gustavo Petro, emergen a la distancia, pero al acercarse, el público descubre miles de etiquetas de mermelada colocadas a mano, que conforman un intrincado mosaico sobre placas de plexiglás.

Sigue a PULZO en Discover

La singularidad de esta obra reside en su carácter "autodestructivo", como lo califica el propio Almario durante una entrevista con EFE. A lo largo de la exposición, máquinas retiran progresivamente cada fragmento de los retratos hasta hacerlos desaparecer por completo. El público también participa: puede probar una auténtica mermelada colombiana y pan puestos sobre una mesa frente a la instalación, dejando restos que se mezclan con los fragmentos de las figuras desintegradas. De acuerdo con Almario, el propósito es devolver el poder al pueblo, pues “mermelada” es un término que, en el contexto colombiano, alude al reparto irregular de recursos y cargos públicos.

Este proyecto obtuvo el premio State of the ART(ist), entregado por Ars Electronica y el Ministerio de Exteriores de Austria, enfocado en creadores que ejercen bajo amenazas, represión o situaciones bélicas. El jurado reconoció la valentía y profundidad de Almario, quien se inspiró en la historia de persecución de su familia en Colombia. Según relata el artista, han vivido marcados por la vigilancia, intentos de atentado por parte de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y una lucha constante por sobrevivir.

En su trayectoria personal y artística, Almario señala que empezó a trabajar en Mermelada luego de exiliarse y mientras investigaba causas judiciales contra su padre, el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, acusado en la Jurisdicción Especial para la Paz (instancia surgida tras el Acuerdo de Paz con las FARC) de crímenes de lesa humanidad. El artista denuncia múltiples irregularidades en este proceso, desde la longevidad de la investigación, pasando por la retractación de testigos clave, hasta lo que él percibe como dudas legítimas sobre los cargos jurídicos. Aunque su padre rechaza las acusaciones, enfrenta una posible condena de hasta 20 años.

La ministra de Culturas, Paola Holguín, celebró en X el reconocimiento internacional a Almario y subrayó que es la primera vez que un artista colombiano recibe este galardón. El propio creador enfatiza que la exposición es, también, una forma de supervivencia y de búsqueda de justicia para su familia, esperando que consiga atención internacional para el caso.

¿Por qué la obra “Mermelada” de Paolo Almario causa tanto interés en el Festival Ars Electronica?

La obra destaca por su innovador enfoque autodestructivo, su fuerte crítica al clientelismo (‘mermelada’) en Colombia y el contexto biográfico que la sustenta. El uso de etiquetas de mermelada como metáfora visual y la participación del público generan una experiencia única, mientras su trasfondo familiar y judicial aporta profundidad e interés, según lo relatado por EFE y citado en El Espectador.

¿Qué significa el término “mermelada” en la política colombiana?

En el contexto colombiano, “mermelada” hace referencia a la distribución no transparente de puestos y recursos estatales entre aliados políticos, lo que en otros contextos se denomina clientelismo o nepotismo. En la obra de Almario, este concepto se materializa mediante etiquetas de mermelada para construir rostros de figuras vinculadas con el poder y la corrupción, según explica el artista a EFE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.