La reconocida vidente cubana Mhoni Vidente volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir una nueva predicción relacionada con una de las parejas más populares de Hollywood: Zendaya y Tom Holland.

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Durante una de sus intervenciones en plataformas digitales, la pitonisa aseguró que la actriz estaría esperando su primer bebé junto al protagonista de Spider-Man, aunque no presentó pruebas que respalden esta afirmación.

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La declaración rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja, especialmente por la conocida reserva que ambos mantienen sobre diferentes aspectos de su vida personal.

Mhoni Vidente también predijo un Óscar para Zendaya

La supuesta maternidad no fue la única predicción que hizo la pitonisa sobre la actriz estadounidense. Mhoni Vidente aseguró que ve a Zendaya protagonizando un importante momento en Hollywood durante el próximo año y afirmó que podría recibir el Premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto mientras estaría embarazada.

La vidente relacionó su pronóstico con los recientes proyectos cinematográficos de la actriz y mencionó entre ellos La Odisea, producción dirigida por Christopher Nolan que reúne a un reconocido elenco.

También destacó el trabajo de Zendaya en una película dramática junto a Robert Pattinson, producción que, según dijo, le generó una fuerte reacción emocional.

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¿Qué dijo sobre Tom Holland y el supuesto embarazo?

Aunque Mhoni Vidente aseguró que Zendaya estaría esperando un bebé, no entregó detalles sobre el supuesto embarazo.

La pitonisa no especificó cuántos meses tendría la actriz, cuándo podría nacer el bebé ni cuál habría sido la reacción de Tom Holland ante la eventual llegada de su primer hijo.

Por ahora, sus declaraciones deben entenderse únicamente como una predicción de la vidente y no como una confirmación de un embarazo.

El interés generado por las palabras de Mhoni Vidente también está relacionado con la manera en la que Zendaya y Tom Holland han manejado su vida sentimental. Aunque su relación es ampliamente conocida, ambos han procurado mantener numerosos detalles de su vida privada alejados de la exposición pública. Esta situación ha provocado que cualquier fotografía, aparición pública o comentario relacionado con ellos genere especulaciones entre sus seguidores.

Precisamente por ese hermetismo, algunos internautas consideran que una eventual noticia relacionada con un embarazo podría mantenerse en reserva durante un tiempo.

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La predicción también recordó a algunos usuarios otras declaraciones realizadas anteriormente por Mhoni Vidente sobre supuestos embarazos de famosas, como ocurrió con Selena Gomez.

Hasta el momento, Zendaya y Tom Holland no han confirmado que estén esperando un hijo. Tampoco existe un anuncio oficial de sus representantes que respalde la afirmación realizada por Mhoni Vidente.

Las fotografías tomadas recientemente por paparazis o las imágenes que circulan en redes sociales tampoco permiten confirmar por sí solas un embarazo.

Por ahora, el supuesto embarazo de Zendaya permanece como una especulación originada en la predicción de Mhoni Vidente, mientras los seguidores de la pareja continúan atentos a cualquier pronunciamiento oficial.

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