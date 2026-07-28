Por: Canal Uno

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Después de convertirse en una de las actrices con mayor presencia en Hollywood durante 2026, Zendaya confirmó que tiene previsto hacer una pausa una vez termine todos los compromisos profesionales que aún tiene pendientes este año. La decisión responde a la necesidad de reducir el ritmo de trabajo que ha mantenido durante los últimos meses y dedicar tiempo a su vida fuera de los sets de grabación.

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La intérprete dio a conocer sus planes en una conversación con Entertainment Tonight, donde reconoció que la agenda que ha asumido recientemente ha sido especialmente exigente debido a las grabaciones, los estrenos y las giras de promoción que la han llevado a distintos países.

“Todo esto es un torbellino… a veces simplemente necesitas desaparecer por un tiempo”, expresó la actriz al explicar las razones por las que considera necesario alejarse temporalmente del foco mediático. En la misma entrevista señaló que disfruta el momento profesional que atraviesa y agradece las oportunidades que ha recibido, pero considera importante hacer una pausa para recuperar tranquilidad.

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Durante este año, Zendaya ha estado vinculada a varios de los lanzamientos más esperados de la industria cinematográfica y televisiva. Entre ellos figuran The Drama, producción en la que comparte elenco con Robert Pattinson; la tercera y última temporada de Euphoria, serie que volvió a darle una nominación al Emmy en 2026, y La Odisea, la adaptación dirigida por Christopher Nolan en la que interpreta a la diosa Atenea.

A esas producciones también se sumó Spider-Man: Brand New Day, película en la que retomó el personaje de MJ junto a Tom Holland y que la llevó a participar en una extensa agenda de entrevistas y eventos promocionales alrededor del mundo.

Antes de iniciar el descanso que anunció, la actriz aún acompañará el estreno de Dune: Part Three, la tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet. Una vez concluya esa promoción, Zendaya tiene previsto apartarse temporalmente de la vida pública para enfocarse en asuntos personales y descansar tras varios meses de intensa actividad.

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