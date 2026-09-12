Por: El Espectador

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El Festival de Cine de Venecia entregó este sábado el Premio Especial del Jurado al documental NAZA, dirigido por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, una cinta que ha generado un profundo impacto tanto en el público como en su país de origen. De acuerdo con la información recogida tras la ceremonia, la película recibió una ovación de pie que se extendió por 25 minutos en la Sala Grande del certamen, superando la reacción obtenida por ‘La voz de Hind Rajab’, nominada al Óscar, que tuvo un aplauso cercano a los 23 minutos.

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La nueva obra de Abraham y Szor llega tras su participación en el equipo de la oscarizada ‘No Other Land’ (2024), confirmando su compromiso con documentales de denuncia y alto contenido social. Según reportes, NAZA fue incluida en la competencia principal del festival en el último momento, apenas una semana antes de que iniciara, entrando de manera sorpresiva en la carrera por el León de Oro.

Durante la entrega del galardón, Yuval Abraham destacó la relevancia de la labor de periodistas palestinos, afirmando: “Esta verdad ha sido documentada y es conocida desde el primer día gracias a los periodistas palestinos. Más de 200 de ellos han sido asesinados por Israel en Gaza. Sus voces fueron silenciadas y negadas”. Enfatizó la importancia de que tanto los ciudadanos israelíes como estadounidenses vean el filme, considerando que Estados Unidos financia una parte considerable de la guerra y que, en sus palabras, “negar un crimen es lo que contribuye a que persista”.

El documental, de 80 minutos y filmado principalmente en horarios nocturnos, recoge los testimonios anónimos de 24 agentes de inteligencia y soldados israelíes, quienes relatan a los directores su rol en las operaciones militares sobre Gaza. De acuerdo con el largometraje, estas entrevistas, rodadas en distintas áreas de Tel Aviv, evidencian una estrategia sistemática detrás de los ataques y denuncian la deshumanización de la población palestina.

El propio título, NAZA, hace referencia al término que emplean mandos y servicios de inteligencia israelíes para nombrar a las “víctimas colaterales”, es decir, personas que mueren o resultan heridas durante los bombardeos a Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás y otros grupos islamistas palestinos, que dejaron 1.200 fallecidos y 250 secuestrados en Israel.

De acuerdo con las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, los bombardeos posteriores en la Franja han ocasionado más de 73.000 víctimas. Además, el documental incluye testimonios sobre el desarrollo de sistemas basados en algoritmos e inteligencia artificial (IA) que permiten identificar dónde se concentra la gente en los edificios bajo ataque israelí, un punto que ha generado polémica y contradicción. El viernes anterior, el Ejército israelí (Fuerzas de Defensa de Israel, FDI) aseguró que las decisiones sobre bombardeos se toman solo por personal humano y criticó la confianza del filme en testimonios anónimos no verificables.

¿De qué trata el documental NAZA premiado en el Festival de Cine de Venecia?

El documental NAZA, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, expone las estrategias utilizadas por Israel para atacar la Franja de Gaza. La película se basa en entrevistas anónimas con miembros de inteligencia y soldados que participan en operaciones militares, y revela detalles sobre la toma de decisiones, el uso del término "víctimas colaterales" y la aplicación de inteligencia artificial (IA) para localizar objetivos. El filme busca mostrar el carácter sistemático y deliberado de los ataques, abordando la deshumanización de la población palestina.

¿Qué reacción tuvo el público ante el documental NAZA sobre Gaza?

Durante el Festival de Cine de Venecia, el documental NAZA recibió una ovación de pie que duró 25 minutos, superando la reacción de otros largometrajes en la misma edición. Esta respuesta reflejó el fuerte impacto emocional y la relevancia social del filme para asistentes y jurados, consolidando su presencia en la competencia por el León de Oro y generando un debate sobre la situación en Gaza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.