El Parque Simón Bolívar de Bogotá será este fin de semana el punto de encuentro para los asistentes al Festival Cordillera 2026, con una programación que reúne artistas de diferentes generaciones y géneros musicales.

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Bajo el concepto ‘El futuro es latino’, el festival tendrá seis escenarios: Nissan Cordillera, Grupo Aval Aconcagua, Bulova Cotopaxi, Escenario Cocuy, Coke Studio: La Tierra del Olvido y Club Macondo by Club Colombia.

La organización recomienda revisar previamente el mapa oficial y los horarios para planear los recorridos dentro del parque, especialmente para quienes quieran asistir a presentaciones que se desarrollen en escenarios diferentes.

Los desplazamientos son un punto importante para quienes tengan varios artistas en su agenda, por lo que conocer la ubicación de cada escenario puede ayudar a organizar mejor la jornada y evitar perderse alguna presentación.

El festival también contará con espacios dedicados a experiencias culturales y gastronómicas, además de iniciativas relacionadas con la música y la cultura latinoamericana.

Horarios y artistas del Festival Cordillera 2026

La programación comenzará el sábado 12 de septiembre en horas de la tarde. Ese día, Kei Linch y Latin Brothers abrirán los escenarios Cordillera y Cotopaxi, respectivamente, a las 2:15 p. m.

Durante la jornada también se presentarán artistas como Nelda Piña, Paula Pera, Dread Mar I y Fobia.

En la noche llegará una de las franjas más importantes del festival, con presentaciones de Cultura Profética, Poligamia, Andrés Calamaro, Grupo Niche, Beéle, Miguel Mateos y Sean Paul, entre otros artistas.

El cierre de la programación estará a cargo de Lido Pimienta, quien se presentará en el escenario Cocuy a la medianoche.

Para el domingo 13 de septiembre, la programación comenzará a las 2:30 p. m., con las presentaciones de Briela Ojeda y Árbol de Ojos.

La segunda jornada tendrá en su programación a Los de Adentro, Tan Biónica, Jarabe de Palo, Andrés Cepeda, Dante Spinetta, Mägo de Oz, Bonka, Caifanes, Vicente García, Kany García y Diamante Eléctrico.

Uno de los momentos centrales llegará a las 10:30 p. m., cuando Ricky Martin se presente en el escenario Cordillera.

La noche continuará con las presentaciones de Doctor Krápula, Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles, que estarán entre los encargados de cerrar la segunda jornada del festival.

Vea los horarios acá:

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Además de los conciertos, Cordillera tendrá experiencias especiales. Una de ellas será Coke Studio: La Tierra del Olvido, espacio curado por Carlos Vives que busca reunir sonidos tradicionales colombianos con nuevas corrientes musicales.

También estará Club Macondo by Club Colombia, que llegará por primera vez al festival y contará con una presentación especial de Andrés Cepeda.

A qué hora abren las puertas y qué recomiendan para el Festival Cordillera

Las puertas del Festival Cordillera 2026 abrirán a la 1:00 p. m. y el ingreso estará habilitado hasta las 12:00 a. m., de acuerdo con la información entregada por la organización.

Uno de los puntos que deben tener claros los asistentes es que la manilla Cashless no funciona como entrada al festival. Para ingresar es indispensable contar con el tiquete correspondiente.

En los accesos se harán requisas como parte de las medidas de seguridad, por lo que se recomienda llegar con suficiente anticipación.

La organización también aconseja mantenerse bien alimentado e hidratado durante la jornada y cuidar las pertenencias personales.

Una vez dentro del parque, los asistentes deben identificar puntos importantes como las zonas de comida, baños, salidas de emergencia, puntos de agua y espacios relacionados con el sistema Cashless.

En caso de presentarse algún inconveniente, estará disponible un Punto de Atención de Incidentes para recibir a los asistentes.

El festival también estableció recomendaciones de convivencia. No se permitirán actos de violencia ni comportamientos discriminatorios, mientras que tampoco estará permitido el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

Finalmente, la organización pidió a los asistentes respetar la fauna del Parque Simón Bolívar. Esto incluye no alimentar ni intentar atrapar a los animales que se encuentren en el lugar y reportar cualquier situación al personal autorizado.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.