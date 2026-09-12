Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La escritora española Sara Mesa, reconocida por su estilo preciso y perturbador, estuvo recientemente en China para participar en la Feria del Libro de Shanghái y en el Agosto literario, la semana literaria promovida por el Instituto Cervantes de Pekín. Mesa habló con El Espectador sobre los aspectos menos visibles de la experiencia humana, un tema recurrente a lo largo de su obra. Su presencia permitió que los lectores chinos se acercaran a una de las voces más singulares de la narrativa española actual, una autora que ha hecho de la incomodidad y la observación dos claves esenciales para mirar el mundo.

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Después de haber publicado novelas como ‘Cicatriz’ y ‘Un amor’, Mesa ha superado hace tiempo la etiqueta de “joven promesa” para afirmarse como una narradora con una identidad literaria consolidada. Durante su visita a China, la autora compartió sus reflexiones sobre el oficio de escribir, dejando claro que su literatura nace tanto de la observación minuciosa como de la intuición. De acuerdo con sus propias palabras, ella busca despojar el lenguaje de adornos innecesarios, intentando llegar al centro de los temas fundamentales: las tensiones de poder, los deseos, los miedos y los silencios presentes en las relaciones humanas.

En la conversación con El Espectador, Mesa admitió que en cuanto a libros que la acompañan no es especialmente original. Hay textos que la han marcado profundamente y a los que vuelve siempre que no encuentra una lectura realmente satisfactoria. Actualmente, por ejemplo, está releyendo los cuentos del autor ruso Antón Chéjov, a quien considera un clásico absoluto. Este tipo de lecturas funcionan para ella como oráculos, libros a los que puede consultar cuando necesita orientación literaria o una voz que resuene con sus propias inquietudes creativas.

Así, la entrevista publicada por El Espectador no solo revela los intereses literarios de Mesa, sino también la manera en que enfrenta la escritura desde una perspectiva honesta, concentrándose en las zonas ambiguas de la experiencia humana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Sara Mesa destaca en la narrativa española contemporánea?

Sara Mesa destaca porque ha logrado consolidar una voz propia dentro de la literatura española, caracterizada por una observación detallada de las relaciones humanas y una escritura despojada de ornamentos. De acuerdo con la entrevista en El Espectador, Mesa se concentra en aspectos incómodos y zonas ambiguas de la experiencia, abordando las tensiones, deseos, miedos y silencios de una manera precisa y perturbadora.

¿Cuáles son los autores de referencia para Sara Mesa y qué importancia tienen para ella?

De acuerdo con la conversación publicada por El Espectador, uno de los autores de referencia de Sara Mesa es Antón Chéjov. Ella afirma que relee sus cuentos cuando busca una lectura que verdaderamente la satisfaga, considerando estas obras como clásicos y una fuente constante de inspiración y consulta.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.