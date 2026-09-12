Por: El Espectador

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El Croque Madame, uno de los emblemas de la gastronomía francesa, destaca por su textura cremosa y sabor contundente, logrados gracias a la generosidad en la cantidad de salsa bechamel y queso empleados en su preparación. Esta receta, pensada para dos porciones, implica un proceso relativamente sencillo que por su equilibrio de ingredientes puede transformar una comida cualquiera en un verdadero deleite culinario. La elaboración toma aproximadamente quince minutos de preparación y otros quince minutos de cocción, lo que la convierte en una opción práctica para quienes desean algo especial en poco tiempo.

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Para prepararlo, se inicia con la salsa bechamel, clave para el resultado final. De acuerdo con la receta, se funde mantequilla y se le añade harina hasta obtener una pasta suave, eliminando el sabor crudo con un minuto extra de cocción. Luego, mientras se incorpora la leche poco a poco, se suman nuez moscada, sal y mostaza Dijon. Cuando la mezcla espesa, fuera del fuego se añade un puñado de quesos rallados emmental y gruyère. Estos ingredientes otorgan la cremosidad y el sabor distintivo que caracterizan al plato.

En paralelo, las tajadas de pan, preferiblemente brioche o pan de molde grueso, se doran en mantequilla hasta alcanzar una textura dorada y crujiente, esenciales para sostener los rellenos sin perder la textura. Sobre cada rebanada se esparce primero la bechamel, seguido por jamón ahumado y más quesos, antes de cerrar el sándwich con la otra tajada. Encima se añade más salsa y queso; el conjunto se lleva al horno para gratinar hasta que el queso burbujee y obtenga un tono dorado.

Finalmente, mientras el sándwich se gratina, se prepara el huevo frito, procurando que la yema quede líquida, sello diferenciador del Croque Madame sobre el Croque Monsieur. Este toque final no solo enriquece la presentación, sino que suma una capa de sabor y textura especial.

En cuanto al origen del sándwich, la historia lo sitúa en el siglo XVIII con John Montagu, aristócrata inglés, quien buscó una forma práctica de comer mientras jugaba cartas. Aunque se desconoce el origen de la receta específica, el concepto de reunir pan y otros ingredientes es universal, y el sándwich se ha popularizado con innumerables variantes llamadas “bocadillo” en otras latitudes, siendo homenajeado en diversas ciudades, especialmente costeras del Reino Unido.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la salsa bechamel para el Croque Madame?

La salsa bechamel, esencial en la receta del Croque Madame, se elabora fundiendo una cucharada de mantequilla a fuego medio y añadiendo una cucharada de harina hasta formar una pasta suave. Se cocina un minuto para eliminar el sabor a harina cruda, se incorpora una taza de leche poco a poco, con nuez moscada, sal y mostaza Dijon. Una vez espesa, fuera del fuego, se agrega queso emmental y gruyère para lograr una salsa cremosa y más sabor.

¿Cuál es la diferencia entre Croque Madame y Croque Monsieur?

La diferencia principal entre Croque Madame y Croque Monsieur radica en el huevo frito que se coloca sobre el Croque Madame, manteniendo la yema líquida. Por su parte, el Croque Monsieur prescinde de este ingrediente extra y solo incluye pan, bechamel, jamón y queso gratinado. Este detalle distingue a ambos clásicos de la cocina francesa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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