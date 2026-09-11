Por: El Espectador

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En la gastronomía colombiana, la yuca y el ñame son ingredientes fundamentales que enriquecen platos típicos gracias a su aporte de almidón y a su versatilidad. Aunque ambos se cultivan en regiones de clima cálido y comparten ciertas similitudes, tienen diferencias notables en aspectos botánicos, agronómicos y culinarios. Por eso, conocer sus particularidades puede ayudar a quienes desean usarlos en la cocina o cultivar alguno de los dos.

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De acuerdo con el Banco de la República, el término ñame deriva de la voz fulani nyami, que significa comer, y se relaciona principalmente con los tubérculos del género Dioscorea. Este grupo abarca más de 600 especies adaptadas a regiones templadas y tropicales, aunque se da principalmente en climas de calor. Es importante destacar que, aunque en algunos lugares la palabra "ñame" se utiliza para varios tipos de tubérculos (como los de los géneros Alocasia, Colocasia y Xanthosoma), el Banco de la República aclara que las especies de Dioscorea son las más cultivadas para la alimentación humana. La planta es trepadora, perenne, y sus características más llamativas son hojas acorazonadas, flores verde amarillas de seis pétalos y tubérculos de gran tamaño, que pueden llegar a pesar hasta 70 kilogramos.

En contraste, la yuca es un arbusto originario de Sudamérica, perteneciente a la familia de las euforbiáceas, y se cultiva en regiones tropicales y subtropicales de América, África y Oceanía. Según la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), su desarrollo depende de factores como la temperatura, el tipo de suelo y las condiciones ambientales. La planta crece lentamente al inicio y puede alcanzar hasta 5 metros de altura, por lo que necesita un buen manejo de malezas durante sus primeros meses de crecimiento. Su raíz comestible con alto contenido de almidón es la parte más apreciada, lo que la convierte en un alimento básico en distintas culturas.

A la hora de decidir qué cultivar, la elección depende del clima y el suelo disponible. El Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República indica que el ñame requiere largos periodos de sol y temperaturas entre 15 °C y 38 °C, mientras que la yuca puede adaptarse fácilmente desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros de altitud y soporta temperaturas de 20 a 30 °C, según la Biblioteca Agropecuaria de Colombia.

En la cocina, las diferencias son evidentes: la yuca tiene una textura firme y seca, ideal para frituras, mientras que el ñame es más suave y cremoso, perfecto para purés o sopas. De este modo, la elección entre uno y otro depende tanto de la receta como de las condiciones de cultivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las diferencias entre la yuca y el ñame en sus usos culinarios?

La yuca y el ñame se distinguen en la cocina por la textura y el sabor que aportan a las preparaciones. Mientras la yuca es ideal para frituras debido a su firmeza y sabor neutro, el ñame destaca en recetas que buscan suavidad y un toque dulzón, como purés o guisos cremosos.

¿Qué condiciones necesita cada uno para sembrar: yuca frente a ñame?

El ñame requiere exposiciones prolongadas a la luz solar y temperaturas entre 15 °C y 38 °C, además de varios meses sin heladas, según el Banco de la República. Por su parte, la yuca resulta más adaptable, creciendo desde el nivel del mar hasta los 1.800 metros de altitud y en rangos de temperatura de 20 °C a 30 °C, de acuerdo con la Biblioteca Agropecuaria de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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