Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una de las preparaciones más distintivas de la gastronomía colombiana es el pastel de carne glaseado agridulce, una receta que destaca tanto por su sabor como por la sorprendente combinación de ingredientes. Este plato, ideal para compartir en familia o para reuniones especiales, rinde para 8 porciones y requiere de un tiempo estimado de 30 minutos para la preparación y 60 minutos de cocción, según la información recogida. El proceso inicia con una mezcla de 500 gramos de carne de res molida y una cantidad igual de carne de cerdo molida. A esta base se suma cebolla picada, huevo, perejil picado, pimentón, sazón completo, paprika, sal, pimienta y miga de pan, la cual ayuda a darle consistencia y textura. Todos estos elementos se integran manualmente, asegurando una mezcla homogénea que luego se extiende sobre papel encerado o directamente en un molde, formando un rectángulo parejo.

Sigue a PULZO en Discover

El relleno es uno de los atractivos principales, ya que combina ingredientes que aportan frescura y sabor: champiñones salteados, espinaca, zanahoria rallada, coliflor (o brócoli/habichuela), huevos duros rallados y queso pera —o cualquier otro queso que funda bien—, distribuidos en el centro de la capa de carne. Después, la carne se cierra cuidadosamente sobre el relleno, sellando bien los bordes para evitar que se salga durante la cocción. Posteriormente, se prepara el glaseado a base de salsa de tomate, mostaza y salsa inglesa. Esta mezcla se pincela sobre la superficie del pastel antes de llevarlo al horno precalentado a 180 °C, cubierto durante 45 minutos. Pasado este tiempo, se destapa, se vuelve a aplicar el glaseado y se continúa la cocción por 15 minutos más, obteniendo una cubierta dorada y un interior jugoso.

Este plato es recomendado para quienes disfrutan de experimentar en la cocina y buscan platos que sorprendan por su sabor y presentación. Además, se invita a quienes tienen propuestas culinarias propias a compartir sus recetas escribiendo al correo de Tatiana Gómez Fuentes, como se menciona en la información proporcionada.

¿Cómo se prepara un pastel de carne glaseado agridulce colombiano?

Para preparar este pastel de carne glaseado agridulce, es fundamental mezclar carne de res y cerdo con condimentos y miga de pan, formar un rectángulo, rellenar con vegetales y queso, cerrar la carne sobre el relleno, pincelar con glaseado de tomate, mostaza y salsa inglesa, y hornear según se describe en la receta.

¿Qué ingredientes lleva el relleno del pastel de carne colombiano?

El relleno de este pastel tradicional incluye champiñones salteados, espinaca, zanahoria, coliflor, huevos duros rallados y queso pera, brindando una mezcla equilibrada de sabores y texturas a cada porción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z