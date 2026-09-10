Por: El Espectador

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La repostería italiana se distingue por su variedad de postres tradicionales, y uno de los más llamativos es la torre de profiteroles rellenos con crema pastelera de arequipe, rematados con un delicado caramelo. Esta preparación debe montarse justo antes de servir, pues al dejarla armada con anticipación el caramelo puede perder su textura crujiente debido a la humedad. Pensada para ocho porciones, la receta implica una dedicación de tiempo considerable: de acuerdo con lo indicado, el proceso requiere 60 minutos de preparación y 25 minutos de cocción.

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La base de los profiteroles es la masa choux, origen francés pero ampliamente usada en Italia. Para obtenerla, se necesita harina de trigo, mantequilla sin sal, leche, agua, huevos, azúcar y sal. Inicialmente, en una olla se calientan la mantequilla, el agua, la leche, el azúcar y la sal. Cuando la mezcla hierve, se agrega la harina y se remueve hasta que la masa se despega de las paredes de la olla. Luego, se traspasa la masa a un bol, se deja enfriar y se incorporan los huevos uno a uno, hasta conseguir una textura brillante y suave.

La masa resultante se lleva a una manga pastelera y, sobre una bandeja forrada con papel, se forman pequeñas esferas. Los picos que suelen quedar se alisan con un dedo húmedo antes de hornear a 180°C durante 25 minutos, buscando un dorado uniforme. El horno, según las instrucciones proporcionadas, debe estar precalentado para asegurar la cocción perfecta.

Para el relleno, la crema pastelera de arequipe se elabora mezclando la yema de huevo con azúcar, incorporando fécula de maíz y leche tibia. Esta mezcla se cocina a fuego medio, sin dejar de batir, hasta que espese; al final se aromatiza con vainilla y se integra el arequipe. Una vez fría, cubra la crema con película plástica y refrigérela.

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El toque final es un caramelo resultante de cocinar azúcar, agua y miel a fuego medio hasta lograr un color ámbar. Este caramelo, por su temperatura, debe manejarse con mucho cuidado. Finalmente, los profiteroles se rellenan y pegan entre sí con el caramelo, creando una torre en una bandeja o usando un cono forrado con papel parafinado, justo antes de servir para preservar la crocancia del caramelo.

¿Cómo se prepara la crema pastelera de arequipe para los profiteroles?

La crema pastelera de arequipe para los profiteroles se obtiene batiendo una yema de huevo con azúcar hasta aclararla, añadiendo fécula de maíz y leche tibia, y cocinando la mezcla a fuego medio hasta que espese. Luego se retira del fuego, se agrega esencia de vainilla y arequipe, se cubre con film y se refrigera antes de usar.

¿Por qué es importante armar la torre de profiteroles justo antes de servir?

Armar la torre de profiteroles justo antes de servir es fundamental para evitar que el caramelo que une los profiteroles se ablande con la humedad del ambiente, conservando así su textura crujiente y la experiencia original que diferencia este postre italiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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