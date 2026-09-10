Por: El Espectador

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En respuesta a las profundas afectaciones ocasionadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente y centro del país hace un mes, el presidente Abelardo de la Espriella promulgó 11 decretos tras el reciente consejo de ministros llevado a cabo en la Casa de Nariño. De acuerdo con la información aportada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el balance de víctimas hasta el momento es de 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas. Este panorama crítico motivó al gobierno nacional a adoptar medidas urgentes, especialmente frente a la crisis que atraviesa el sector educativo.

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Según los reportes más recientes recogidos por el Ministerio de Educación, 5.309 sedes educativas en 423 municipios resultaron afectadas por el sismo, alterando el derecho a la educación de más de 1.147.000 niños. Los departamentos donde se presenta el mayor impacto en infraestructura escolar incluyen Valle del Cauca (1.404 sedes afectadas), Antioquia, Caldas, Chocó, Cauca, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Huila y Quindío.

El primero de los tres decretos orientados al sector educativo, el 1386 de 2026, reconoce las limitaciones para utilizar la infraestructura dañada, por lo que autoriza a las 47 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en Educación a habilitar espacios alternos o no convencionales, siempre que sean adecuados y seguros para el aprendizaje. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio educativo, incluso fuera de las instalaciones habitualmente oficiales, durante la vigencia del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado para enfrentar la situación.

El Decreto 1387 de 2026, por su parte, suspende temporalmente los resultados del proceso de auditoría de matrícula reportado al Ministerio de Educación mediante el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). Según destaca el gobierno, la emergencia generó obstáculos que dificultan la recolección de documentos y evidencias necesarias para verificar la información de estudiantes. Esta suspensión busca preservar los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) asignados a las ETC y evitar una reducción de capacidades precisamente cuando se requiere reforzar la atención educativa.

El tercer decreto, el 1038 de 2026, permite a las ETC solicitar la reorganización o reprogramación de las semanas de trabajo académico en los calendarios escolares, una medida transitoria que no afectará los derechos de los trabajadores y que estará vigente solo hasta el 31 de diciembre de 2026, según lo autorizado por el Ministerio de Educación. Según el gobierno, mantener sin flexibilidad el calendario habitual sería incompatible con las nuevas condiciones que enfrentan las comunidades educativas afectadas por la calamidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó el gobierno nacional para evitar la interrupción del servicio educativo tras el terremoto?

El gobierno nacional permitió a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) autorizar el uso de espacios alternos, fuera de las sedes educativas oficiales, garantizando que sean seguros y adecuados para el aprendizaje, de acuerdo con el Decreto 1386 de 2026. Esto busca que la afectación de la infraestructura no se traduzca en la suspensión de clases.

¿Cómo afecta la suspensión de la auditoría de matrícula al sistema educativo tras el terremoto?

La suspensión temporal de la auditoría de matrícula, establecida por el Decreto 1387 de 2026, garantiza que las dificultades generadas por el terremoto en el proceso de verificación de estudiantes no afecten la entrega de recursos del Sistema General de Participaciones a las ETC, asegurando así la continuidad del servicio educativo mientras se superan los efectos de la emergencia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.