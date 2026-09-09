La salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación había generado varias preguntas debido al poco tiempo que permaneció en el cargo. La exfuncionaria presentó su renuncia después de apenas tres semanas al frente de esa cartera, lo que provocó especulaciones sobre las razones de su decisión.

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Sin embargo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que la dimisión no estuvo relacionada con diferencias políticas ni con algún desacuerdo dentro de la administración. Miller Soto, vocero de la Casa de Nariño, explicó que Morales tomó la decisión debido a una situación familiar inesperada que requirió su presencia.

De acuerdo con Soto, el 31 de agosto Morales se comunicó directamente con el presidente para informarle que dejaría el Ministerio de Educación. “Le escribió al presidente De la Espriella para comunicarle una decisión difícil, su renuncia como ministra de Educación”, manifestó el funcionario, quien destacó que la exministra había asumido su trabajo con compromiso durante las tres semanas que estuvo en el cargo.

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El vocero también reveló que la decisión tuvo un componente relacionado con la fe de Morales. Según contó, la exministra explicó al mandatario que debía atender esa situación familiar y expresó que mantendría sus oraciones por el Gobierno. “El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor”, afirmó Soto al referirse a la conversación entre ambos.

La respuesta de Abelardo de la Espriella llegó dos días después y, según el relato entregado por el Gobierno, tuvo un tono personal. El presidente le agradeció a Morales por su trabajo durante la campaña y su paso por la administración, pero también destacó la relación de amistad entre ambos. “Hoy no quiero hablarte solamente como presidente, quiero hablarte, sobre todo, como amigo”, habría escrito el mandatario.

Soto insistió en que la renuncia se produjo en medio de un ambiente de agradecimiento y sin enfrentamientos. El Gobierno manifestó su solidaridad con Morales y su familia, mientras el presidente aseguró que también acompañará con sus oraciones a la exministra. “Hay momentos para entregarlo todo por Colombia y otros en los que la vida nos recuerda que nuestra primera patria es la familia”, concluyó el vocero.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.