Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho lamentable conmocionó a los habitantes de Flandes, Tolima, en la mañana del martes 8 de septiembre, cuando un cuerpo sin vida fue hallado en una zona boscosa situada entre el aeropuerto Santiago Vila y el río Magdalena. Todo comenzó alrededor de las 10:30 a. m., cuando un pescador que transitaba por el lugar dio aviso a la Policía, alertando sobre la presencia de un cadáver en el sector, según consta en los informes recogidos tras el suceso.

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Los uniformados acudieron rápidamente al sitio y, al llegar, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la identificación inicial del fallecido. Debido a esta condición, las autoridades procedieron a trasladar los restos a Medicina Legal, entidad encargada de esclarecer tanto la identidad como las circunstancias y causas del deceso.

Durante la inspección, en el área también se halló una motocicleta marca Keeway TX 200, de color blanco y placas XGA 82D. Este vehículo fue incautado e incluido dentro de la investigación, ya que podría aportar pistas clave para entender los últimos movimientos de la víctima y el desarrollo de los hechos previos al hallazgo del cadáver. Las autoridades trabajan con la hipótesis de que la moto le pertenecía al fallecido o tenía algún vínculo directo con él, aunque no revelaron detalles adicionales en este sentido.

Pocas horas después del hallazgo se conoció, de acuerdo con los reportes oficiales, que la persona fallecida era Wenderson Esty Gutiérrez Gómez, quien residía en Girardot. La confirmación de la identidad se logró gracias a las diligencias adelantadas por Medicina Legal.

En cuanto a las circunstancias que rodearon la muerte de Gutiérrez Gómez, fuentes oficiales explicaron que se halló una manguera alrededor de su cuello en el lugar, lo que llevó a considerar, en una hipótesis preliminar, la posibilidad de que se tratara de una muerte autoinfligida. Sin embargo, los expertos forenses y los investigadores destacados en el caso continúan recabando pruebas y testimonios, de modo que serán ellos quienes determinen finalmente las causas del fallecimiento y si existieron o no factores externos involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Wenderson Esty Gutiérrez Gómez y cómo fue identificado su cuerpo en Flandes?

La víctima hallada fue identificada como Wenderson Esty Gutiérrez Gómez, residente en Girardot. Su identidad se confirmó después de que el cuerpo, hallado en avanzado estado de descomposición, fuera trasladado a Medicina Legal. Los expertos de esta entidad se encargaron de los procedimientos forenses necesarios para verificar sus datos y notificar a las autoridades competentes.

¿Qué indicios investigan las autoridades sobre la muerte de Wenderson Esty Gutiérrez Gómez en Tolima?

Las autoridades encontraron una manguera alrededor del cuello del fallecido, lo que llevó a establecer inicialmente la hipótesis de una muerte autoinfligida. No obstante, la investigación continúa en curso, y tanto Medicina Legal como los investigadores buscan esclarecer si existieron otros motivos o participaciones de terceros en las circunstancias que rodearon el deceso de Gutiérrez Gómez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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