Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los más recientes resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de 2025, arrojaron luz sobre las persistentes dificultades que enfrenta el sistema educativo en Colombia. Según lo expuesto por el representante Daniel Briceño, el país obtuvo 381 puntos en Matemáticas, 399 en Lectura y 414 en Ciencias. Estos resultados, según Briceño, reflejan una problemática estructural, pues el 71 % de los estudiantes evaluados no alcanzó siquiera el nivel básico en Matemáticas, lo que pone en evidencia que la mayoría de los jóvenes no está logrando las competencias mínimas requeridas.

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Briceño recordó que Colombia ha venido experimentando una década de retrocesos en el desempeño en la prueba PISA. De acuerdo con el congresista, "llevamos 10 años en descenso de los resultados en las pruebas PISA y si antes estábamos mal, hoy estamos peor". En sus declaraciones, recogidas según la información proporcionada, Briceño se distancia de las explicaciones que atribuyen la crisis únicamente a una tendencia internacional. Por el contrario, insiste en que el declive es sostenido y profundo, y que el sistema actual presenta graves deficiencias.

Parte de sus críticas se dirigió a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), organización sindical que agrupa a los docentes del país. Briceño cuestionó que el modelo de educación pública, bajo la influencia de ese sindicato, no logre cerrar las diferencias socioeconómicas entre los estudiantes. Respaldó su afirmación indicando una brecha de 93 puntos entre el 25 % más rico y el 25 % más pobre de la población estudiantil. El representante calificó como "una absoluta mentira" la posibilidad de que el modelo vigente permita superar esa desigualdad, y puso en duda la coherencia de algunos dirigentes sindicales cuyos hijos estudian en colegios privados, mientras defienden el sistema público.

Ante este panorama, Briceño propuso impulsar un proyecto de ley que contempla declarar la educación como servicio público esencial. Según detalló, esa iniciativa incluye establecer mecanismos de evaluación docente enfocados en resultados y la desvinculación de profesores que no cumplan con los objetivos definidos. Asimismo, promovió la ampliación del modelo de colegios en concesión y la adopción del llamado 'voucher educativo', para que los estudiantes de los estratos socioeconómicos 1 y 2 tengan la opción de elegir entre instituciones privadas, colegios en concesión o instituciones públicas.

Las propuestas y señalamientos de Briceño se conocen al tiempo que los resultados de PISA muestran que Colombia sigue por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Matemáticas, Lectura y Ciencias. El retroceso es más marcado en Lectura, donde el país descendió 10 puntos respecto a la medición de 2022.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las propuestas para mejorar la educación en Colombia tras los resultados de las pruebas PISA?

De acuerdo con el representante Daniel Briceño, se plantea declarar la educación como servicio público esencial, implementar una evaluación docente basada en resultados, permitir la desvinculación de profesores que no alcancen los objetivos, y ampliar tanto el modelo de colegios en concesión como la opción del 'voucher educativo', para que estudiantes de estratos bajos puedan escoger entre instituciones públicas y privadas.

¿Qué significa el 'voucher educativo' y cómo funcionaría en el contexto colombiano?

El 'voucher educativo' es una propuesta que contempla otorgar a estudiantes de estratos 1 y 2 un beneficio que les permitiría elegir en qué tipo de institución estudiar: pública, privada o en concesión. Así, la financiación seguiría al estudiante, permitiéndole decidir el establecimiento educativo que mejor se ajuste a sus necesidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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