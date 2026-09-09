Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal relacionado con la obtención y presentación de títulos universitarios presuntamente fraudulentos de la Fundación Universitaria San José.

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Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, recibirá una condena de 36 meses de prisión, además de una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

La Fiscalía explicó que Guerrero conocía las irregularidades detrás de los documentos y que, pese a no cumplir los requisitos académicos, los incorporó en su hoja de vida para aspirar a un cargo en el Ministerio de la Igualdad.

Según la investigación, no asistió a clases, no presentó exámenes ni realizó las pruebas del Icfes necesarias para obtener los títulos como tecnóloga y contadora pública.

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Aunque inicialmente se declaró inocente durante las diligencias ante un juez de control de garantías, posteriormente aceptó los cargos ante un juez de conocimiento.

Como parte del preacuerdo, la Fiscalía degradó su participación de autora a cómplice, lo que permitió reducir la pena.

Guerrero también se comprometió a ofrecer disculpas a directivos de la Fundación San José que no estuvieron involucrados.

Por este caso, el exsecretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez, ya fue condenado a tres años de prisión por falsedad en documento público.

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