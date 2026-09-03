Por: Portal Bogotá

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Este jueves 3 de septiembre de 2026 se lleva a cabo el sorteo de la Lotería de Bogotá, una de las opciones más reconocidas en el país para quienes buscan cambiar su vida con un solo número. En esta ocasión, el premio mayor asciende a 12.000 millones de pesos, y además, los participantes pueden acceder a otros premios por aproximación que llegan hasta los 1.000 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida en la página oficial de la Lotería de Bogotá.

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Para jugar y tener la oportunidad de ganar el premio mayor, usted puede elegir sus números y participar de manera presencial o virtual. La plataforma oficial www.loteriadebogota.com facilita el proceso, permitiendo que los usuarios creen un perfil, seleccionen su número, escojan el sorteo, definan la cantidad de fracciones a comprar y finalicen el pago empleando tarjeta de crédito, débito o el sistema de Pagos Seguros en Línea (PSE), según el instructivo oficial citado en el sitio web de la Lotería de Bogotá.

Adquirir el billete en línea también tiene un beneficio adicional: brinda acceso al ‘Raspe y Gane Online’, una modalidad que otorga oportunidades extras de premio cuando se compra y participa a través del canal digital. La información sobre esta opción y sus ventajas está disponible en el artículo publicado por la Alcaldía de Bogotá.

En cuanto a la seguridad en la adquisición de los billetes, la Lotería recomienda comprar exclusivamente en su página web oficial, con loteros autorizados o en los puntos físicos habilitados. La lista oficial de distribuidores y puntos de venta puede consultarse directamente en los documentos del portal, para mayor confianza del usuario. Así se garantiza que todas las transacciones se hagan de manera segura, evitando el riesgo de fraude.

De acuerdo con el cronograma oficial del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves, iniciando a las 10:30 de la noche, lo cual permite a los participantes organizarse y adquirir su billete con antelación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo comprar la Lotería de Bogotá en línea de forma segura?

Para comprar la Lotería de Bogotá en línea de forma segura, usted debe acceder únicamente al portal oficial www.loteriadebogota.com, crear su perfil como nuevo usuario y realizar el pago por los medios autorizados como tarjeta de crédito, débito o Pagos Seguros en Línea (PSE). Así, evita fraudes y se asegura una experiencia confiable, como lo confirma el instructivo de la propia página oficial.

¿Qué es el Raspe y Gane Online de la Lotería de Bogotá?

El ‘Raspe y Gane Online’ es una modalidad especial que ofrece la Lotería de Bogotá para quienes adquieren su billete por Internet, permitiendo que el usuario acceda a premios instantáneos adicionales al sorteo principal. Así, no solo participa por el premio mayor, sino también por beneficios extra, según explica la página oficial de la lotería.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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