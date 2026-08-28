Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un habitante de Chaparral, municipio ubicado en el sur del departamento de Tolima, vivió un momento sin precedentes tras convertirse en el ganador del premio mayor de MiLoto. En el sorteo número 0596, realizado el 27 de agosto de 2026, esta persona acertó los cinco números del sorteo, llevándose una millonaria suma de $260 millones. Se trata de una noticia inédita para Chaparral, ya que es la primera vez que el premio principal de este popular juego de azar recae en un ganador del municipio, de acuerdo con la información oficial proporcionada por MiLoto.

Sigue a PULZO en Discover

El tiquete ganador fue adquirido mediante la modalidad automática en Baloto.com, la plataforma digital en la que muchos colombianos suelen realizar sus apuestas. La serie de números que resultó premiada en esta ocasión estuvo compuesta por el 02, 12, 18, 31 y 35. Este golpe de fortuna no solo favoreció al residente de Chaparral, sino que, además, el sorteo dejó un total de 13.773 ganadores en distintos lugares del país que obtuvieron premios secundarios, lo que evidencia el alcance nacional del juego.

Para el ganador, el siguiente paso, según lo establecido por MiLoto, es comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, que es la entidad encargada del proceso de reclamación. Allí recibirá información detallada sobre los documentos requeridos y las condiciones que debe cumplir para acceder al premio. Esta información también está disponible en el portal oficial de Baloto.com, donde se pueden consultar las reglas y procedimientos vigentes para la entrega de premios.

Desde su creación, MiLoto ha distribuido más de $59.040 millones en premios a nivel nacional. Además, el juego ha contribuido significativamente al sistema de salud en Colombia, transfiriendo un total de $24.295 millones entre el 20 de octubre de 2023 y el 23 de agosto de 2026. Estos datos, revelados por la propia empresa, muestran el impacto económico y social que puede tener este tipo de sorteos para los jugadores y el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo MiLoto en Chaparral, Tolima?

La combinación que permitió al afortunado habitante de Chaparral obtener el premio mayor de MiLoto en el sorteo 0596, realizado el 27 de agosto de 2026, estuvo compuesta por los números 02, 12, 18, 31 y 35, según la información suministrada por MiLoto.

¿Cómo se reclama el premio mayor de MiLoto en Colombia?

Según lo informado por MiLoto, la persona ganadora del premio mayor debe contactar a la Fiduciaria de Occidente para informarse sobre los pasos y documentos necesarios para reclamar el dinero. Además, se recomienda consultar las directrices oficiales disponibles en Baloto.com para conocer las condiciones y el procedimiento detallado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z