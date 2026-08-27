Por: Portal Bogotá

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Este jueves 27 de agosto de 2026, la Lotería de Bogotá celebra un nuevo sorteo, poniendo en juego un premio mayor de 12.000 millones de pesos, junto con otros importantes premios por aproximación de hasta 1.000 millones. Así lo informa el portal oficial de la Lotería de Bogotá, en donde se invita a los usuarios a escoger su número predilecto y apostar por la oportunidad de llevarse estos atractivos premios. Para quienes estén interesados en participar, se resalta la opción de comprar el billete de manera fácil y segura directamente a través de la página web, accediendo con un usuario propio y realizando la compra por el canal en línea.

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El portal recomienda revisar el resultado del último sorteo, correspondiente al jueves 20 de agosto, donde se publicó el número ganador y los premios secos, información fundamental para quienes siguen de cerca la evolución de los sorteos (de acuerdo con el sitio web oficial de la Alcaldía de Bogotá). Además, se destaca que adquirir el billete por internet no solo es práctico, sino que además otorga la posibilidad de participar en el ‘Raspe y Gane’ online, una modalidad adicional para acceder a premios instantáneos.

Para jugar en línea, la plataforma oficial de la Lotería de Bogotá detalla un proceso sencillo: es necesario ingresar a la web, crear un perfil con usuario y contraseña, escoger el tipo de sorteo y seleccionar los números que desea apostar (cuatro dígitos principales y tres de serie), definir la cantidad de fracciones y finalmente pagar con tarjetas de crédito, débito o PSE. Así lo precisa el instructivo disponible para compradores en línea.

En cuanto a la seguridad en la compra de billetes, el portal recuerda que las opciones confiables son el portal web oficial, los distribuidores autorizados, y los loteros que cuentan con autorización y puntos físicos reconocidos. Toda esta información se puede verificar en la página de la Lotería de Bogotá, donde también se encuentran listados de distribuidoras y puntos autorizados para la venta de estos billetes.

Adicionalmente, quienes adquieren su billete en línea pueden jugar el ‘Raspe y Gane’, una alternativa que promete beneficios inmediatos, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá. El sorteo se realiza cada jueves a las 10:30 p. m., conforme al cronograma oficial del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede comprar la Lotería de Bogotá de manera online y segura?

Para comprar la Lotería de Bogotá en línea de manera confiable, según lo indicado por el portal oficial, usted debe ingresar a www.loteriadebogota.com, crear un usuario, elegir el sorteo y los números deseados, seleccionar cuántas fracciones desea comprar y realizar el pago con tarjeta o por PSE. Esta modalidad asegura una experiencia segura y la posibilidad de participar en el ‘Raspe y Gane’ digital.

¿Qué es el ‘Raspe y Gane’ de la Lotería de Bogotá y cómo funciona?

El ‘Raspe y Gane’ de la Lotería de Bogotá, de acuerdo con la información oficial, es una modalidad adicional disponible al comprar el billete en línea, que permite a los jugadores participar por premios instantáneos y adicionales, aumentando así las oportunidades de ganar en cada sorteo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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