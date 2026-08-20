Por: Portal Bogotá

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Este jueves 20 de agosto de 2026, la Lotería de Bogotá pone en juego un atractivo premio mayor de 12.000 millones de pesos, junto a cuantiosos premios por aproximación que pueden llegar hasta los 1.000 millones de pesos, de acuerdo con la información publicada en la página oficial de la Lotería de Bogotá. Esta jornada se consolida como una de las más esperadas por los apostadores, quienes pueden participar al elegir el número de su preferencia y esperar el sorteo que tradicionalmente se realiza cada jueves a las 10:30 p. m., tal como lo establece el cronograma oficial del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar citado en el portal de la lotería.

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Para quienes optan por la comodidad y seguridad de la tecnología, la Lotería de Bogotá ofrece la posibilidad de adquirir billetes de forma virtual a través de su página web oficial (www.loteriadebogota.com). El proceso, destacado en el instructivo oficial de la lotería, consiste en crear un perfil de usuario y contraseña, seleccionar el sorteo, elegir los números principales y las series, definir la cantidad de fracciones y realizar el pago en línea, aceptando tanto tarjetas de crédito, débito como el sistema de Pagos Seguros en Línea (PSE).

Los jugadores online cuentan además con beneficios exclusivos, como la opción de participar en el ‘Raspe y Gane Online’, una modalidad interactiva que otorga premios instantáneos adicionales a quienes adquieran el billete por la web, según información de la propia Lotería de Bogotá. Esto amplía las oportunidades de obtener premios sin necesidad de esperar el resultado del sorteo principal.

Adicionalmente, la Lotería de Bogotá mantiene la venta tradicional a través de canales presenciales, tales como distribuidores autorizados y puntos físicos habilitados, listado que puede consultarse en el portal oficial. La entidad recomienda informarse sobre los distribuidores para garantizar la autenticidad del billete al momento de comprarlo.

Este evento no solo representa una opción de entretenimiento, sino también una oportunidad para acceder a significativos premios económicos de manera segura y transparente, siguiendo siempre los lineamientos indicados por la Lotería de Bogotá y las entidades oficiales que supervisan el juego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo comprar en línea el billete de la Lotería de Bogotá de forma segura?

La forma oficial y más segura de adquirir el billete de la Lotería de Bogotá por internet es a través del portal www.loteriadebogota.com. Allí se debe registrar un usuario, elegir el sorteo, seleccionar los números y series, y pagar mediante opciones en línea como tarjeta de crédito, débito o Pagos Seguros en Línea (PSE), tal como detalla la página web de la Lotería. Además, este método habilita al usuario para acceder a promociones como el ‘Raspe y Gane Online’.

¿Cuándo y a qué hora se realiza el sorteo de la Lotería de Bogotá?

El sorteo ordinario de la Lotería de Bogotá se lleva a cabo cada jueves a las 10:30 p. m., según el cronograma emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y difundido por la página oficial de la Lotería de Bogotá. En este horario, los jugadores pueden consultar los resultados y verificar si su número ha sido premiado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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