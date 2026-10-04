Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un apostador residente en Nobsa, Boyacá, se convirtió en el gran ganador del último sorteo de Baloto al acertar la totalidad de la combinación ganadora y hacerse acreedor de un acumulado histórico de $61.600 millones. El sorteo, correspondiente al número 2717, se celebró la noche del sábado 3 de octubre y marcó un hito al entregar el mayor monto desde el año 2017, según detalles revelados en el mismo informe oficial del juego.

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La apuesta que se llevó el acumulado fue realizada bajo la modalidad manual, es decir, el jugador eligió personalmente los números en vez de permitir que el sistema los escogiera de forma aleatoria. Este tiquete fue adquirido en un punto de venta de la red comercial aliada JER, una de las distribuidoras autorizadas para la venta de Baloto en el país. La combinación afortunada resultó ser 03, 10, 14, 26 y 31, mientras que la llamada superbalota—un número especial adicional requerido para ganar el premio mayor—correspondió al número 10.

De acuerdo con la información oficial del sorteo, este premio de $61.600 millones no solo es relevante por su tamaño, sino porque representa la cuarta cifra más alta entregada en la historia del Baloto y es la primera vez en 2026 que se logra acertar el acumulado principal. En total, el sorteo generó 40.239 ganadores en diversas categorías secundarias, lo que elevó la bolsa total de premios repartidos en la noche a más de $61.965 millones.

Hasta el momento, la identidad del nuevo millonario no ha sido revelada públicamente. Lo único confirmado es que el tiquete ganador fue vendido en Nobsa, un municipio boyacense que celebra por primera vez durante la actual concesión el acierto del premio mayor de Baloto. Este hecho convierte al municipio en protagonista nacional, destacando la importancia de este sorteo dentro de la comunidad y en el contexto de los juegos de azar más populares de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la combinación ganadora del Baloto en el sorteo 2717?

La combinación ganadora del Baloto durante el sorteo número 2717, realizado el 3 de octubre, fue 03, 10, 14, 26 y 31, mientras que la superbalota correspondió al número 10. Esta secuencia permitió al ganador llevarse el acumulado histórico de $61.600 millones, según la información oficial del sorteo.

¿Por qué el premio de Baloto entregado en Nobsa, Boyacá, es considerado histórico?

El premio entregado en Nobsa, Boyacá, es considerado histórico porque representa el mayor acumulado otorgado por Baloto desde 2017 y la cuarta cifra más alta en la historia del juego. Además, es la primera vez en 2026 que un jugador acierta el premio mayor, lo que destaca la relevancia de este sorteo tanto en el municipio como en el panorama nacional de los juegos de azar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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