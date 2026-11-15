Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un ciudadano de Medellín logró quedarse con el premio mayor de Baloto Revancha tras acertar la combinación ganadora durante el sorteo número 2735, llevado a cabo el sábado 14 de noviembre. Según la información suministrada, el tiquete afortunado fue adquirido mediante internet, específicamente en la plataforma Baloto.com. La jugada fue de tipo manual, es decir, el participante seleccionó personalmente los números con los que decidió apostarle a la suerte, y con esta acción consiguió hacerse con un acumulado de 5.600 millones de pesos.

Sigue a PULZO en Discover

La combinación que se llevó la máxima recompensa estuvo compuesta por los números 08, 11, 14, 26 y 40, además de la llamada superbalota, que en esta ocasión fue la número 15. Con este resultado, el sorteo no solo reconoció al ganador principal, sino que también trajo cambios en los montos de los siguientes juegos. De acuerdo con la información oficial, tras la entrega de este acumulado, el premio mayor del sorteo Revancha volvió a su cifra inicial de 2.000 millones de pesos, mientras que el Baloto tradicional sigue su curso y ya alcanzó los 20.800 millones, consolidándose como una de las premiaciones más atractivas para los apostadores.

En la misma jornada de juegos, otras personas también resultaron beneficiadas con diferentes premios. En total, se reportaron 26.057 ganadores en las distintas categorías de Baloto y Revancha, quienes en conjunto recibieron más de 5.700 millones de pesos. Es importante resaltar que, de acuerdo con los datos entregados, esta constituye la primera vez en 2026 que el premio mayor de Revancha es ganado por un jugador de Medellín, marcando un hito relevante para la ciudad en el mundo de las apuestas.

Para quienes desean probar su suerte, la próxima oportunidad está programada para el lunes 16 de noviembre, fecha del próximo sorteo. Los interesados en participar pueden adquirir sus apuestas tanto a través de la página Baloto.com como en los puntos de venta autorizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede comprar un tiquete para Baloto Revancha por internet?

Según la información proporcionada, los interesados pueden adquirir sus tiquetes para Baloto Revancha de forma online ingresando a la plataforma Baloto.com. Allí pueden seleccionar entre jugadas manuales, donde eligen los números personalmente, o automáticas. Esta modalidad ha permitido que participantes desde cualquier parte puedan acceder fácilmente al sorteo sin necesidad de acudir a un punto físico.

¿Cuál fue la combinación ganadora del último sorteo de Baloto Revancha?

La combinación que permitió llevarse el premio mayor de Baloto Revancha estuvo formada por los números 08, 11, 14, 26 y 40, junto con la superbalota número 15, según lo informado tras el sorteo 2735 realizado el sábado 14 de noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z