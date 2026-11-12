Una falla en el sistema eléctrico del aeropuerto internacional José María Córdova, que presta servicio a Medellín desde Rionegro, provocó retrasos en varios vuelos y filas en la zona de ingreso a los viajes internacionales durante la madrugada de este jueves. La novedad se presentó en medio de trabajos de mantenimiento programados en horario nocturno.

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La concesión Airplan, encargada de la operación de la terminal, explicó que se registró una falla técnica en uno de los sistemas de protección eléctrica de la subestación principal. El problema afectó algunos circuitos de la terminal de pasajeros, especialmente los relacionados con la iluminación.

La situación también tuvo consecuencias en el control migratorio, cuyo servicio estuvo suspendido temporalmente entre las 12:30 de la madrugada y las 5:55 a. m. La baja visibilidad en esa zona impidió que el proceso se desarrollara con normalidad y ocasionó congestiones en el acceso al área de vuelos internacionales.

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De acuerdo con el reporte de la concesión, cuatro vuelos presentaban demoras por cuenta de esta situación, entre ellos uno con destino a Miami. Mientras tanto, los pasajeros enfrentaban filas y debían estar pendientes de las novedades sobre sus itinerarios.

Airplan indicó que los equipos técnicos trabajan de manera ininterrumpida para recuperar los circuitos afectados y restablecer las condiciones habituales de funcionamiento. Aunque se presentaron fallas en algunos sistemas, las plantas de energía de respaldo, las comunicaciones y los módulos de atención a los viajeros continuaron operando.

La concesión mantiene coordinación con las autoridades y las entidades presentes en el aeropuerto para reducir las afectaciones. Además, recomendó a los pasajeros comunicarse directamente con sus aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos y consultar los canales oficiales antes de desplazarse a la terminal.

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