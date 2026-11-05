La crisis operativa vivida este miércoles 4 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá —donde una falla general en los radares de aproximadamente hora y media obligó a suspender despegues, desviar aeronaves y cancelar decenas de trayectos— dejó al descubierto una problemática estructural en la aviación comercial colombiana. Nicolás Beltrán, secretario general de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta), denunció en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que este tipo de emergencias no son hechos aislados y se han vuelto recurrentes en diferentes regiones del país.

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Explicando por qué el impacto de la falla bogotana afectó gran parte del territorio nacional, Beltrán señaló que el centro de control de la capital atiende el espacio aéreo desde Aguachica hacia el sur, además de suministrar información a salas de aproximación conectadas como Bucaramanga y Cúcuta. Ante la imposibilidad de visualizar las trazas de los aviones en las pantallas, los controladores deben migrar obligatoriamente a un modo contingente, lo que exige mayor carga laboral y reduce drásticamente el número de aeronaves que se pueden gestionar simultáneamente, haciendo inevitable el cierre temporal del espacio aéreo.

El dirigente gremial alertó además sobre fallas reportadas recientemente en Rionegro —con intermitencia en las comunicaciones— y en Cali, afectando la presentación en Pereira. A esta cadena de errores se sumó un incidente en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde un avión tipo HondaJet se habría salido de la pista tras recibir vuelos desviados que llevaban más de media hora esperando aterrizar en Bogotá. Según Beltrán, estos escenarios ya habían sido advertidos por el gremio en informes previos de 2024 bajo la teoría aeronáutica del “queso suizo”, que advierte cómo la alineación de múltiples fallas menores puede desencadenar una emergencia mayor.

El fondo del problema, según Acdecta, radica en la obsolescencia tecnológica. Aunque la Aeronáutica Civil ha venido renovando las cabezas de detección radar, los equipos de visualización que emplean los controladores en tierra no se han actualizado. “Estamos trabajando en este momento con los equipos que se instalaron cuando se inauguró el Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia, el CGAC, que queda al lado de El Dorado, hace 14 años” , aseveró el vocero, agregando que los proveedores actuales solo ofrecen actualizaciones de software incompatibles con un hardware tan antiguo.

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Finalmente, el gremio advirtió que aunque existen proyectos de modernización en papel, la contratación efectiva sigue sin materializarse, dejando a la operación aérea expuesta a riesgos constantes mientras los controladores operan en condiciones comparadas con un retraso tecnológico de dos décadas.