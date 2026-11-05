Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre de 53 años enfrenta medidas de prisión preventiva tras ser señalado como presunto responsable del feminicidio de su pareja sentimental, Alba Pérez. La Fiscalía General de la Nación lo acusó formalmente del delito de feminicidio agravado, tras un caso que el ente acusador ha calificado con elementos inquietantes en cuanto a antecedentes de violencia y dominio en la relación, de acuerdo con lo difundido por la fiscalía y reportado en medios como El Nuevo Día.

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Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, específicamente en el barrio Bella Suiza de Ibagué. La investigación señala que esa noche el hombre habría asfixiado a Alba Pérez, provocando su muerte al tomarla por el cuello. Al llegar las autoridades al lugar, hallaron a la víctima ya sin signos vitales, y al agresor con lesiones hechas, aparentemente, con un arma cortopunzante. Las dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica debido a la gravedad de la situación.

Después de recibir el alta médica, el hombre fue capturado tras una orden judicial. La Fiscalía destacó que ya tenía en su poder material probatorio suficiente y evidencia física que lo vincularían como presunto autor del feminicidio de Pérez, quien tenía la misma edad que el procesado. De acuerdo con la Fiscalía, los registros en el caso apuntan a que la relación sentimental de la pareja, que se extendió por casi tres años, estuvo marcada por conductas de control, episodios de violencia física y psicológica por parte del presunto agresor. Las mismas investigaciones precisan que la pareja había terminado su relación días antes del ataque fatal, un elemento que resulta central para la comprensión de los hechos y que refuerza la gravedad de la acusación.

El procesado no aceptó los cargos imputados durante la diligencia realizada por una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Tolima. Por el momento, deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario, mientras prosiguen las fases del proceso judicial. Este hecho ha puesto nuevamente sobre la mesa la problemática de las violencias ocultas en relaciones sentimentales y la importancia de esclarecer los detalles en torno a tragedias como la sucedida con Alba Pérez, cuyo caso aún sigue bajo minucioso estudio de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los antecedentes de violencia entre Alba Pérez y su pareja según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía, la relación sentimental entre Alba Pérez y el procesado, que duró cerca de tres años, estuvo marcada por presuntas conductas de control, violencia física y psicológica ejercidas por él. Esta información, recogida en el marco de la investigación judicial, fue clave para sustentar la acusación de feminicidio agravado ante las autoridades.

¿Por qué el caso de feminicidio de Alba Pérez en Ibagué es relevante para la justicia?

La relevancia del caso radica en su capacidad para visibilizar las violencias que pueden sobrevenir dentro del contexto de relaciones personales y los retos que enfrenten las autoridades para investigarlas y sancionarlas correctamente. Según la información suministrada por la Fiscalía, este crimen puso de relieve las consecuencias trágicas de episodios de violencia no denunciados y la importancia de adelantar procesos judiciales rigurosos y respetuosos de los derechos de las víctimas.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.