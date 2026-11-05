Por: Noticiero 90 minutos

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El colapso de un muro en el barrio Sucre de Cali despertó preocupación entre los habitantes del sector, especialmente por los daños causados a la infraestructura pública. Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, el incidente se presentó en la carrera Novena con calle 21, en el lugar donde antiguamente funcionó una fábrica de sombreros. En ese sitio, se estaban ejecutando labores de remoción de escombros cuando la pared cedió y colapsó, impactando directamente varios postes del alumbrado público y afectando las conexiones de telecomunicaciones y cableado del lugar. La vía donde ocurrió el accidente ya se encontraba cerrada antes del suceso, pues los propietarios del terreno estaban adelantando la recolección de los desechos.

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Testigos señalaron que, aunque la zona estaba bloqueada y custodiada con mallas de seguridad debido a afectaciones previas, el desplome del muro no pudo evitarse. Inmediatamente tras el incidente, se identificaron daños materiales considerables. Los postes de energía quedaron torcidos, provocando riesgos para las personas que transiten cerca; por tal motivo, las autoridades han solicitado a la comunidad evitar la zona y circular con máxima precaución hasta que se terminen las labores de limpieza y reparación.

Es relevante destacar que, conforme lo informado por Noticiero 90 Minutos, no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales como consecuencia del colapso, lo que ha sido un alivio para la ciudadanía de Sucre y sus alrededores. Por ahora, se han iniciado las reparaciones inmediatas de la red de alumbrado público y las conexiones de telecomunicaciones. Según el mismo medio, la luz ya fue restablecida en el barrio, aunque todavía permanece pendiente la recolección de los escombros y la retirada de los postes dañados; a la fecha de la publicación, tampoco se había despejado en su totalidad el cableado afectado.

Las autoridades mantienen cerrada la vía y aconsejan prudencia en el sector mientras se concluyen las tareas necesarias para garantizar la seguridad. El reporte, avalado únicamente por Noticiero 90 Minutos, no da cuenta de un plazo de reapertura, por lo que la comunidad sigue a la expectativa de una solución definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué colapsó el muro en el barrio Sucre de Cali?

El colapso se dio mientras trabajadores adelantaban labores de remoción de escombros en el antiguo predio de una fábrica de sombreros. La pared cedió y provocó afectaciones en postes y cableado, según informó Noticiero 90 Minutos. Aunque la zona estaba cerrada por seguridad debido a afectaciones previas, el desplome ocurrió en medio de los trabajos autorizados.

¿Qué daños causó el colapso del muro en el sector Sucre?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el incidente ocasionó daños materiales significativos, especialmente en postes del alumbrado público y acometidas de telecomunicaciones, algunos de los cuales quedaron torcidos y representaron un peligro para la comunidad. Aunque la electricidad ya se restableció, continúan pendientes la recolección de escombros y el retiro de los postes afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.