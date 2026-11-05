Por: Portal Bogotá

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La segunda versión de la Reciclatón 2026, una iniciativa organizada por la alcaldía mayor de Bogotá y la secretaría distrital de ambiente (SDA), logró recolectar 47,43 toneladas de residuos especiales durante los días 28 y 29 de octubre. Esta cantidad equivale aproximadamente a los residuos que 8.500 ciudadanos bogotanos podrían producir en el lapso de una semana, según datos de la administración distrital. Con esta recolección, sumada a las 41,08 toneladas recogidas en el primer semestre del mismo año, Bogotá llegó a consolidar un resultado histórico de 88,51 toneladas gestionadas en 2026.

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De acuerdo con la SDA, la jornada contó con la participación activa de más de 370 empresas, demostrando un compromiso significativo del sector productivo con el modelo de economía circular. Además, la subdirectora de ecourbanismo y gestión ambiental empresarial de la SDA, Liceth Cantor, destacó la importancia de evitar que residuos como pilas, aceites o computadores usados terminen en calles o fuentes hídricas, ya que ello representa un avance clave para la sostenibilidad de la capital.

Entre los residuos recolectados en mayores cantidades durante esta segunda Reciclatón de 2026 se encuentran computadores y periféricos (16,95 toneladas), luminarias (7,48 toneladas), residuos aprovechables (6,29 toneladas), tóner (4,71 toneladas), medicamentos vencidos de uso humano y veterinario (3,21 toneladas), electrodomésticos (2,95 toneladas) y baterías usadas de plomo ácido (2,79 toneladas).

En términos históricos, la gestión de residuos ha ido en aumento durante la administración actual: en 2024 se registraron 54,2 toneladas procesadas y 544 empresas participantes, en 2025 esta cifra subió a 140,6 toneladas y 594 empresas, y en 2026, a 88,51 toneladas con 768 compañías involucradas.

La Reciclatón busca evitar que residuos de carácter especial terminen en el espacio público, redes de alcantarillado o fuentes de agua, promoviendo su reincorporación responsable en cadenas productivas y garantizando su tratamiento seguro. Esta tarea es posible por la coordinación con 16 programas posconsumo y gestores ambientales autorizados que se encargan del manejo seguro desde la entrega del residuo.

Con estos resultados, Bogotá fortalece la cultura ambiental, impulsa prácticas sostenibles de producción y consumo, y reduce la huella de carbono, en línea con el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. Así, la ciudad avanza en la transformación de retos ambientales en oportunidades para el desarrollo sostenible, protegiendo su estructura ecológica principal y asegurando la limpieza de sus calles, ríos y ecosistemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué residuos se recolectaron en mayor cantidad durante la segunda Reciclatón 2026 en Bogotá?

Durante la segunda edición de la Reciclatón 2026, los residuos que se recolectaron en mayores volúmenes fueron computadores y periféricos, luminarias, residuos aprovechables, tóner, medicamentos vencidos, electrodomésticos y baterías usadas de plomo ácido, según la secretaría distrital de ambiente. Estos materiales, por su manejo especial, requieren procesos diferenciados para evitar impactos negativos en el ambiente.

¿Por qué es importante la gestión segura de residuos especiales en Bogotá?

La gestión segura y diferenciada de residuos especiales es esencial en Bogotá porque evita que materiales peligrosos o difíciles de tratar contaminen el espacio público, las redes de alcantarillado y las fuentes de agua. Esto protege la estructura ecológica principal de la ciudad y contribuye a mantener limpios los ecosistemas urbanos, facilitando su reincorporación a la cadena productiva mediante estrategias como la Reciclatón, de acuerdo con la administración distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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